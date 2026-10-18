Asensio kaç hafta yok? Marco Asensio Galatasaray maçında oynayacak mı?

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Fenerbahçe’de, İspanyol hücum oyuncusu Marco Asensio’nun diz bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı iddia edildi. Sarı-lacivertli camiada geniş yankı bulan gelişmede, uzun süredir tedavi gören tecrübeli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin son detaylar netleşmeye başladı. Peki, Asensio kaç hafta yok? Asensio Galatasaray maçında oynayacak mı? Detaylar...

ASENSIO AMELİYAT OLACAK

A Spor’un aktardığı habere göre; Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli hücum oyuncusu Marco Asensio’dan kötü haber geldi. Bir süredir diz bölgesinde yaşadığı rahatsızlık sebebiyle iğne tedavisi uygulanan İspanyol futbolcunun, bu tedaviye olumsuz yanıt vermesi üzerine operasyon geçirmesine karar verildi. Ameliyatın yurt dışında gerçekleştirileceği öğrenildi.

ASENSIO KAÇ HAFTA YOK?

Marco Asensio’nun yurt dışında olacağı operasyon ve ardından başlayacak rehabilitasyon süreci göz önüne alındığında, başarılı oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenmektedir. Tedavi sürecinin seyrine göre sahalara dönüş zamanı şekillenecektir.

ASENSIO GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İspanyol futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle, bu zaman dilimi içerisinde oynanacak müsabakalarda ve Galatasaray karşılaşmasında forma giymesi beklenmemektedir.

ASENSIO SEZON PERFORMANSI

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 8 karşılaşmada sahaya çıktı. İspanyol hücum oyuncusu, görev aldığı bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.