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Türk rock ve metal müzik sahnesinde farklı gruplarda solist olarak görev yapan Asena Özçetin hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberini solistliğini yaptığı Karakedi grubu duyururken, Özçetin'in trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Acı haberin ardından müzik kariyeriyle tanınan sanatçının hayatı, yaşı, memleketi ve ölümüne ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Asena Özçetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Asena Özçetin neden öldü? Detaylar...

ASENA ÖZÇETİN NEDEN ÖLDÜ?

Rock ve metal müzik sanatçısı Asena Özçetin, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini sanatçının solistliğini yaptığı Karakedi grubu kamuoyuyla paylaştı.

Ancak kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Olayın oluş şekli ve kazaya ilişkin diğer detaylar hakkında doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

ASENA ÖZÇETİN KİMDİR?

Asena Özçetin, Türk rock ve metal müzik sahnesinde farklı gruplar ve projelerde vokalist olarak görev yapan müzisyendir. Müzik kariyerine 1990'lı yılların başında Ankara'da başlayan Özçetin, 1991 yılında Çizgi Ötesi grubunu kurdu. Daha sonra Hard Lines adını alan grup, 1996 yılına kadar Ankara'daki çeşitli mekânlarda sahne aldı.

Özçetin, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Karakedi, Cats ve Dragonborn gibi müzik gruplarında solist olarak yer aldı. Şef Musa Göçmen yönetimindeki Senforock projesinde de senfoni orkestrası eşliğinde rock ve metal eserlerini seslendirdi.

Grup çalışmalarının yanı sıra solo müzik çalışmalarına da imza atan sanatçı, 2009 yılında Uçurumlar Arasında adlı albümünü yayımladı.

ASENA ÖZÇETİN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Asena Özçetin'in 14 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya geldiği bilgisi bazı biyografi haberlerinde yer alıyor. Bu doğum tarihi esas alındığında Özçetin, Kasım 2026'da hayatını kaybettiğinde 53 yaşındaydı.

ASENA ÖZÇETİN NERELİ?

Asena Özçetin, 14 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin ilk dönemlerinde Ankara'da çalışmalarını sürdüren sanatçı, ilerleyen yıllarda farklı müzik grupları ve projelerle rock ve metal müzik sahnesinde yer aldı.

ASENA ÖZÇETİN HANGİ GRUPLARDA YER ALDI?

Müzik kariyeri boyunca farklı gruplarda ve projelerde görev alan Asena Özçetin'in yer aldığı oluşumlar arasında Karakedi, Cats, Dragonborn, Çizgi Ötesi ve Hard Lines bulunuyor. Sanatçı ayrıca Senforock projesinde de sahne aldı.

Özçetin, özellikle Karakedi grubundaki solistliğiyle tanınıyordu. Grup, Barışarock ve Rockİstanbul gibi organizasyonlarda sahne aldı.

ASENA ÖZÇETİN'İN ALBÜMÜ VE ŞARKILARI NELER?

Asena Özçetin'in solo çalışmalarından biri olan Uçurumlar Arasında albümü Mayıs 2009'da yayımlandı. Albümde şu parçalar yer aldı:

Uçurumlar Arasında

Yoktur Eşin

Yeter ki Susma

Son Sözüm

Kimse Bilmez