Ekranlara kilitlenen dizi severler, Jasmine yapımında yer alan karakterlerin kimler tarafından canlandırıldığını merak etmeye başladı. Dizinin hikâye yapısı ve oyuncu kadrosu, izleyiciler arasında en çok araştırılan başlıklar arasında öne çıkıyor. Peki Asena Keskinci'nin dizisi nerede yayınlanıyor?

JASMİNE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Asena Keskinci (Yasemin):

Dizinin ana karakteri Yasemin'e hayat veren Asena Keskinci, 2001 doğumludur. Oyunculuğa çok küçük yaşlarda adım atan Keskinci, geniş kitlelerce özellikle Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteriyle tanındı. Kariyerinde Yadigar, Aliye ve Hırsız Polis gibi önemli yapımlar yer alıyor. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan oyuncu, Jasmine'de duygusal derinliği yüksek bir performans sergiliyor.

Burak Can Aras (Tufan):

Burak Can Aras, Yasemin'in üvey kardeşi Tufan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Hikâyenin gerilimli ve rahatsız edici yönünü temsil eden Tufan, saplantılı kişiliğiyle dizinin dramatik yapısını güçlendiriyor. Genç oyuncu, daha önce farklı dizi ve projelerde de rol aldı.

Aziz Caner İnan:

Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Aziz Caner İnan, Jasmine'in güçlü yan karakterleri arasında yer alıyor. Performansıyla hikâyenin karanlık atmosferine katkı sağlıyor.

Önder Selen:

Tecrübeli oyuncu Önder Selen, yan rollerdeki etkileyici oyunculuğuyla öne çıkıyor. Karakterine kattığı derinlik sayesinde dizinin dramatik tonunu destekleyen önemli isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

ASENA KESKİNCİ'NİN DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?

Jasmine dizisi, Türkiye'de yayın hayatına başlayan HBO Max platformunda izleyiciyle buluşuyor. 12 Aralık 2025'te ilk bölümüyle prömiyer yapan yapım, platformun "HBO Original" etiketi taşıyan yerli projeleri arasında yer alıyor. Diziye ayrıca Turkcell TV üzerinden de erişilebiliyor.

JASMİNE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Jasmine, ölümcül bir kalp hastalığıyla mücadele eden genç bir kadının yaşamda kalma mücadelesini merkezine alan çarpıcı bir dram olarak öne çıkıyor. Hayat ile ölüm arasındaki ince çizgide tutunmaya çalışan Yasemin'in en büyük dayanağı, ona karşı sağlıksız ve tehlikeli bir bağlılık geliştiren üvey kardeşi Tufan'dır.

Organ nakli bekleme listesine girebilmek için umut dolu ama bir o kadar da zorlu bir sürece adım atan Yasemin, bu yolculukta kendisini karanlık ilişkilerin ve beklenmedik tehditlerin ortasında bulur. Attığı her adım, hem bedenini hem de ruhunu daha fazla yıpratırken, doğru ve yanlış arasındaki sınırlar giderek belirsizleşir.

Yasemin'in hayatta kalma savaşı ile Tufan'ın kontrolsüz takıntısı iç içe geçtikçe, iki kardeşin kaderi geri dönüşü olmayan bir yola sürüklenir. Alınan her karar ve yaşanan her olay, hikâyeyi daha sarsıcı ve dramatik bir sona doğru taşır.