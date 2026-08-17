Asena Keskinci kimdir? Asena Keskinci kaç yaşında, nereli?

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Asena Keskinci, yıllar içinde televizyon, sinema ve dijital platform projelerindeki başarılı performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Son dönemde yeniden gündeme gelen oyuncunun yaşı, memleketi ve rol aldığı yapımlar araştırılıyor. Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç oyuncunun biyografisi ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen detaylar.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Çocuk yaşlarda oyunculuk kariyerine başlayan Keskinci, özellikle Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle tanındı. Oyuncu, televizyon ve sinema projelerinin yanı sıra internet dizilerinde de rol aldı.

ASENA KESKİNCİ KAÇ YAŞINDA?

20 Nisan 2001 doğumlu olan Asena Keskinci, 25 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Keskinci, yıllar içerisinde farklı dizi ve sinema projelerinde rol alarak kariyerini sürdürdü.

ASENA KESKİNCİ NERELİ?

Asena Keskinci, İstanbul doğumludur. 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, eğitim hayatında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı.

ASENA KESKİNCİ'NİN KARİYERİ

Asena Keskinci, oyunculuk kariyerine 2004 yılında Yadigar ve Aliye dizileriyle çocuk oyuncu olarak başladı. Daha sonra Hırsız Polis ve 2007-2010 yılları arasında yayımlanan Bez Bebek dizisinde rol aldı. Yağmur karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Keskinci, Köstebekgiller, Masumiyet, Adı Sevgi ve Ah Nerede gibi dizilerde de oyunculuk yaptı. Sinema kariyerinde ise Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller: Perili Orman ve Ahlat Ağacı gibi yapımlarda yer aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde Yasemin karakterini canlandırdı.

Oyuncu ayrıca Jasmine dizisinde başrol üstlendi. 2010 yılında TRT Kadın Ödülleri'nde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülünü kazandı.