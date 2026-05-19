Aselsan telefon mu çıkartıyor, ASELSAN yerli akıllı telefon ne zaman çıkacak?

ASELSAN yerli akıllı telefon ne zaman çıkacak sorusu, sosyal medyada yayılan iddiaların ardından teknoloji severler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki önemli kuruluşlarından ASELSAN’ın telefon üretip üretmeyeceği ve böyle bir projenin ne zaman hayata geçeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

ASELSAN YERLİ AKILLI TELEFON PROJESİ 2027’DE HAYATA GEÇİYOR: TÜRKİYE’DEN TARİHİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu ASELSAN, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık vizyonu doğrultusunda dikkat çeken bir projeye imza atıyor. Şirket, 2027 yılı hedefiyle tamamen yerli ve milli akıllı cep telefonu üretmek için çalışmalarını hızlandırdı. Yeni proje, sadece bir teknoloji ürünü olmanın ötesinde, Türkiye’nin dijital güvenlik ve yüksek teknoloji üretiminde stratejik bir adımı olarak değerlendiriliyor.

SAVUNMA TEKNOLOJİSİ SİVİL ALANA TAŞINIYOR

ASELSAN’ın yeni telefon projesinin temelini, şirketin yıllardır savunma sanayisinde geliştirdiği haberleşme, kriptoloji ve mikroelektronik alanındaki tecrübe oluşturuyor. Bu birikimin sivil teknolojiye aktarılmasıyla, günlük yaşamda kullanılan akıllı telefonlarda çok daha güvenli bir altyapı hedefleniyor.

Şirket, savunma sanayisinde ulaştığı yüksek güvenlik standartlarını tüketici elektroniğine taşıyarak, kullanıcılar için daha güvenli bir iletişim deneyimi sunmayı amaçlıyor.

ÜÇ KRİTİK BİLEŞEN ÜZERİNE KURULU SİSTEM

ASELSAN’ın geliştireceği yerli akıllı telefonun üç temel teknoloji üzerine inşa edileceği belirtiliyor:

• Yerli Çip: Cihazın işlemci altyapısının tamamen milli imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

• Yerli Batarya: Enerji verimliliği ve güvenlik açısından yerli batarya teknolojileri kullanılacak.

• Güvenli İletişim Altyapısı: ASELSAN’ın siber güvenlik uzmanlığıyla desteklenen sistem, dinleme ve siber saldırılara karşı üst düzey koruma sağlayacak.

Bu yapı sayesinde telefonun, yüksek güvenlikli iletişim cihazları arasında öne çıkması planlanıyor.

STRATEJİK BAĞIMSIZLIK VE DİJİTAL EGEMENLİK HEDEFİ

Haberleşme güvenliğinin giderek daha kritik hale geldiği günümüzde ASELSAN’ın bu hamlesi, Türkiye’nin dijital bağımsızlık stratejisinde önemli bir adım olarak görülüyor. Yerli yazılım ve donanım mimarisiyle geliştirilecek telefonun hem kamu kurumlarına hem de bireysel kullanıcılara güvenli bir alternatif sunması bekleniyor.

2027 HEDEFİYLE SERİ ÜRETİM PLANLANIYOR

ASELSAN, 2027 yılında seri üretime geçmeyi hedeflediği bu projeyle birlikte Türkiye’nin teknoloji alanındaki gücünü artırmayı amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yerli akıllı telefonun hem iç pazarda hem de uluslararası alanda dikkat çekmesi bekleniyor.