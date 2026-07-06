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Aselsan satılıyor mu, DMM "Aselsan satılıyor" iddialarına cevap verdi!

Aselsan satılıyor mu, DMM 'Aselsan satılıyor' iddialarına cevap verdi!
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"Aselsan satılıyor mu?" sorusu, sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların ardından gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Aselsan satılıyor" yönündeki paylaşımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

Sosyal medyada gündeme gelen "Aselsan satılıyor" iddiaları kısa sürede geniş yankı uyandırırken, gözler resmi makamlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda merak uyandıran iddialara yanıt vererek haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirdi.

ASELSAN SATILIYOR MU?

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı, 1 Temmuz'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN'a ilişkin bazı iddiaları gündeme taşıdı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Amerikalı yatırım fonu BlackRock'ın Türk savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN'ı satın almak istediğine yönelik bir iddiayı gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddiaları resmi X hesabından yazılı olarak yalanladı.

Açıklamada, "Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir." denildi.

"ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı" iddiası gerçeği yansıtmıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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