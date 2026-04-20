Artvin’de 23 Nisan kutlamaları iptal mi oldu?

Türkiye’yi yasa boğan sarsıcı olaylar sonrası Artvin’de düzenlenecek olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada hızla yayılan haberlerin ardından, "Artvin 23 Nisan etkinlikleri yasaklandı mı, konserler yapılacak mı?" araştırmaları hız kazandı. Artvin Büyükşehir Belediyesi, milletçe yaşanılan derin acı sebebiyle eğlence odaklı tüm sahne programlarını askıya aldığını duyurdu. Artvin’de 23 Nisan günü gerçekleştirilecek resmi anma törenleri ve iptal edilen konser listesine dair tüm ayrıntılar haberimizde...

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ? MEB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan trajik olayların ardından kutlamaların akıbeti merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynaklarından alınan son bilgilere göre, şu an için Türkiye genelinde bayram etkinliklerinin tamamen iptal edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Mevcut eğitim takvimi uyarınca 23 Nisan 2026 Perşembe günü resmi tatil statüsünü korumaya devam ediyor. Ancak, yaşanan büyük acı nedeniyle yerel yönetimler ve kurumlar kutlama programlarında değişikliğe gitmeye başladı.

ARTVİN BELEDİYESİ KONSER VE SAHNE ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİ

Artvin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan olayların ardından anlamlı bir karara imza atarak tüm konser ve sahne etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu. Belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada; Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim hadiselerden duyulan derin üzüntü vurgulandı. Açıklamada, "Milletimizin canı yanarken eğlence odaklı programlar düzenlemeyi uygun bulmuyoruz" denilerek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise şifalar dileyen ifadelere yer verildi.

ARTVİN BELEDİYESİ EĞLENCE PROGRAMLARINI İLERİ TARİHE ERTELEDİ

Bir diğer erteleme haberi de Karadeniz bölgesinden geldi. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, yaptığı video paylaşımı ile 23 Nisan kapsamındaki eğlence kutlamalarının ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Ülke genelinde hakim olan yas havasına dikkat çeken Erdem, bayramın resmi çelenk sunma törenlerinin ve anma programlarının planlandığı şekilde icra edileceğini, ancak içeriğinde eğlence barındıran etkinliklerin toplumsal hassasiyet nedeniyle şimdilik durdurulduğunu ifade etti.

RESMİ TÖRENLER VE OKUL ETKİNLİKLERİNDE SON DURUM

Türkiye genelinde 23 Nisan’ın resmi bir törenle anılması ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunma gibi protokol programlarında bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak okullarda yapılması planlanan müzikli gösteriler, danslar ve şenlik havasındaki kutlamalar için birçok il valiliği ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından "sadeliğe gidilmesi" yönünde tavsiye kararları alınıyor. Veliler ve öğrenciler, okulların özel durumunu okul yönetimleri aracılığıyla takip etmeye devam ediyor.

23 NİSAN 2026 RESMİ TATİL Mİ? OKULLAR KAPALI MI?

Yayınlanan takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için 23 Nisan Perşembe günü kamu kurumları, bankalar ve okullar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Cuma günü ile birleşip birleşmeyeceği henüz gündemde olmasa da, Perşembe günü tüm Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın maneviyatına uygun, sessiz ve vakur törenlerle kutlanması bekleniyor. Vatandaşlar, yerel belediyelerin duyurularını takip ederek hangi etkinliklerin gerçekleşip hangilerinin ertelendiğini öğrenebilirler.