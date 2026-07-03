Artık Oluversin Gari filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Artık Oluversin Gari filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Artık Oluversin Gari filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Artık Oluversin Gari filmini izleyecek olanların merak ettiği Artık Oluversin Gari konusu nedir, Artık Oluversin Gari oyuncuları kimler ve Artık Oluversin Gari özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Komedi türündeki Artık Oluversin Gari, sıcak Ege atmosferi ve eğlenceli hikâyesiyle televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek ya da yeniden seyretmek isteyen sinemaseverler, yapımın çekim yeri, oyuncu kadrosu ve konusunu merak ediyor. Peki, Artık Oluversin Gari filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi, oyuncuları kimlerden oluşuyor? İşte filme dair merak edilen tüm detaylar.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Artık Oluversin Gari filminin çekimleri, Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirildi. Ege'nin doğal güzelliklerini yansıtan sahil kasabaları ve tarihi dokusu, filmin eğlenceli atmosferine önemli katkı sağlıyor. Çekimlerde Milas'ın doğal ve turistik alanları ön plana çıkarıldı.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2021 yılında izleyiciyle buluştu. "Oluversin Gari" film serisinin devam halkası olan yapım, televizyon yayınlarının ardından dijital platformlarda ve tekrar gösterimleriyle izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, köy halkı ortaya atılan dedikoduların peşine düşerken Güney ve Derya'nın ilişkisi yeni bir döneme giriyor. Deniz'in ameliyatının ardından yaşanan gelişmeler, Güney'in Derya'ya evlilik teklifi hazırlıkları ve Seda'nın planları olayların seyrini değiştiriyor.

Köylülerin define arayışı ile otel projesi etrafında yaşanan anlaşmazlıklar, yanlış anlamalar ve sürpriz gelişmeler eğlenceli olaylara sahne olurken romantik ve komik anlar da hikâyeye renk katıyor.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimleri yer alıyor. Başlıca oyuncular şunlardır:

• Birand Tunca

• Aslıhan Malbora

• Tuğba Melis Türk

• Halil İbrahim Kurum

• Selahattin Taşdöğen

• Ali Rıza Tanyeli

• Kıvanç Baran Aslan

• Tuğçe Karabayır

• Orçun Kaptan

• Işıltı Su Alyanak

• Suat Sungur

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan otururken, senaryosu Murat Gürvardar tarafından kaleme alındı. Eğlenceli anlatımı ve Ege kasabasında geçen sıcak hikâyesiyle dikkat çeken yapım, "Oluversin Gari" film serisinin sevilen halkalarından biri olarak öne çıkıyor