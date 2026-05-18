Arsenal şampiyon oldu mu, 2026 Premier Lig şampiyonu belli oldu mu?

2026 Premier Lig şampiyonu belli oldu mu sorusu ise futbolseverlerin en sık sorduğu ikinci kritik başlık olarak öne çıkıyor. Sezon boyunca yaşanan puan kayıpları, zirve yarışındaki çekişme ve son hafta ihtimalleri, şampiyonluk düğümünün henüz tamamen çözülmediğini gösteriyor. Resmi sonuçların netleşmesiyle birlikte Premier Lig 2026 şampiyonu da kesin olarak ilan edilecek ve futbol dünyasında tüm gözler bu açıklamaya çevrilecek.

ARSENAL – BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal ile Burnley arasında oynanacak İngiltere Premier Lig karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadele, Türkiye’de Idman TV ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, iki kanal üzerinden de karşılaşmayı şifreli yayınla izleyebilecek.

ARSENAL – BURNLEY MAÇI HANGİ PLATFORMDA İZLENEBİLİR?

Arsenal-Burnley maçı Idman TV üzerinden Azerspace 46E uydusu ve Türksat platformu aracılığıyla internetten ve uydu yayınıyla takip edilebilecek. Kanalın yayınları şifreli olarak sunulurken, kullanıcılar resmi yayın platformları üzerinden erişim sağlayabilecek.

BEIN SPORTS 3 YAYIN BİLGİLERİ

beIN Sports 3, Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden yayın yapacak. Ayrıca Türksat uydu yayını ve dijital platformlar aracılığıyla da karşılaşma canlı olarak izlenebilecek. Yayın yine şifreli şekilde futbolseverlere sunulacak.

ARSENAL – BURNLEY MAÇI HANGİ GÜN?

Burnley ile Arsenal arasındaki Premier Lig mücadelesi 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü oynanacak. Kritik karşılaşma, sezonun önemli maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

ARSENAL – BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Premier Lig karşılaşması saat 22:00’de başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak ve mücadele büyük bir heyecana sahne olacak.

ARSENAL – BURNLEY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Emirates Stadyumu’nda oynanacak. Arsenal, taraftarı önünde sahaya çıkarken Burnley deplasmanda kritik bir sınav verecek.

2026 PREMİER LİG ŞAMPİYONU BELLİ OLDU MU?

2026 Premier Lig şampiyonu henüz belli olmadı. Güncel puan durumu: