“Arsenal şampiyon oldu mu?” sorusu, Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesinin kritik haftalarına girilirken gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Arsenal’in sezon performansı ve puan durumu futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, şampiyonluk ihtimaliyle ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor.

ARSENAL ŞAMPİYON OLDU MU?



İngiltere Premier Lig’de sezonun şampiyonu Arsenal oldu. Manchester City’nin kritik haftada berabere kalmasının ardından Londra ekibi, bitime 1 hafta kala puan farkını 4’e çıkararak 22 yıl sonra yeniden zirveye ulaştı. Arsenal, 2003-04 sezonundan bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğunu elde ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

ARSENAL TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI

“Topçular” lakaplı Arsenal, bu zaferle birlikte Premier Lig tarihindeki 14. şampiyonluğunu kazandı. Son şampiyonluk döneminde takımın başında Arsène Wenger bulunuyordu. Uzun yıllar süren bekleyişin ardından gelen bu başarı, kulüp tarihine altın harflerle yazıldı.

MANCHESTER CITY’NİN DOMİNASYONU SONA ERDİ

Arsenal’in şampiyonluğu aynı zamanda Manchester City’nin uzun süredir devam eden üstünlüğünü de sonlandırdı. Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste iki sezonu şampiyon olamadan tamamladı. Bu gelişme, Premier Lig’de dengelerin yeniden değiştiği şeklinde yorumlandı.