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Arsenal Real Betis maçı hangi kanalda, Arsenal Real Betis nereden CANLI izlenir?

Arsenal Real Betis maçı hangi kanalda, Arsenal Real Betis nereden CANLI izlenir?
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Arsenal ile Real Betis'in karşı karşıya geleceği hazırlık maçı öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. "Arsenal Real Betis maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" sorusu arama motorlarında yoğun ilgi görürken, mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar yayın bilgilerine odaklanmış durumda.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arsenal ile İspanya temsilcisi Real Betis'in kozlarını paylaşacağı mücadele, futbolseverlere önemli bir prova niteliği taşıyacak. Maçın saat kaçta başlayacağı, hangi platformdan canlı yayınlanacağı ve karşılaşmanın tüm yayın detayları merak edilirken, Arsenal - Real Betis maçına ilişkin güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

ARSENAL - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? ARSENAL - REAL BETIS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arsenal ile Real Betis, hazırlık maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve oynanacağı stat merak konusu oldu. "Arsenal - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtı araştırılıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile İspanya La Liga temsilcisi Real Betis'in karşı karşıya geleceği mücadele, iki takımın yeni sezon öncesi son durumunu görmesi açısından önem taşıyor. İşte Arsenal - Real Betis hazırlık maçına ilişkin yayın bilgileri ve karşılaşmanın detayları...

ARSENAL - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Real Betis arasında oynanacak hazırlık maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra internet üzerinden de TRT Spor'un yayın platformları aracılığıyla takip etmek mümkün olacak.

ARSENAL - REAL BETIS MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TRT Spor üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanalları kullanabilir. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak yayın yapacak.

ARSENAL - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal ile Real Betis arasındaki hazırlık karşılaşması, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

ARSENAL - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Arsenal - Real Betis mücadelesi, Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

ARSENAL - REAL BETIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık maçına İrlanda'nın başkenti Dublin ev sahipliği yapacak. Arsenal ile Real Betis arasındaki mücadele, Dublin'in simge futbol statlarından biri olan Aviva Stadyumu'nda oynanacak.

ARSENAL - REAL BETIS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT Spor ekranlarından maçı şifresiz olarak izleyebilecek. Ayrıca TRT Spor'un resmi dijital yayın platformları üzerinden de mücadele canlı olarak takip edilebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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