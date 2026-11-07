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Arsenal Hull City maçı hangi kanalda, Arsenal Hull City nereden CANLI izlenir?

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Arsenal Hull City maçı hangi kanalda, Arsenal Hull City nereden CANLI izlenir?
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Hull City karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Arsenal, Londra'daki Emirates Stadyumu'nda rakibini ağırlayacak. İki takımın da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği mücadele öncesinde futbolseverler, Arsenal Hull City maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Arsenal Hull City maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Arsenal Hull City maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

ARSENAL HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal Hull City maçı, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL HULL CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal Hull City maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak.

ARSENAL HULL CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ile Hull City arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Arsenal ev sahibi olacak.

BEIN SPORTS 3 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 3, Digiturk platformunda 79. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ARSENAL HULL CİTY NEREDEN CANLI İZLENİR?

Arsenal Hull City maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 79. kanaldaki beIN SPORTS 3'ten takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

ARSENAL HULL CİTY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Arsenal Hull City maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 3 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 3 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Arsenal Hull City maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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