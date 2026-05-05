Arsenal hiç Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmadı mı, Arsenal hiç Şampiyonlar Ligi kupası yok mu?

Futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alan “Arsenal hiç Şampiyonlar Ligi kupası var mı?” sorusu, kulübün Avrupa arenasındaki geçmişini yeniden gündeme taşıyor. Premier Lig’in köklü ekiplerinden Arsenal, güçlü kadrolarına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi’ni bugüne kadar kazanamamış olmasıyla biliniyor ve bu durum her sezon yeniden tartışma konusu oluyor.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde özellikle 2000’li yılların başından itibaren düzenli olarak yer almış ve birçok kez çeyrek final ile yarı final aşamalarına kadar yükselmeyi başarmıştır. En büyük başarılarından biri ise 2005-2006 sezonunda gelmiştir. O sezon finale kadar yükselen Londra ekibi, Barcelona karşısında sahadan mağlup ayrılarak kupayı kazanma şansını değerlendirememiştir.

Arsenal taraftarları için Şampiyonlar Ligi kupası, kulüp tarihindeki en büyük eksiklerden biri olarak görülmektedir. Her sezon yeniden umutlanan kırmızı-beyazlılar, Avrupa’nın zirvesine çıkacak bir kadro hayali kurmaya devam etmektedir. Özellikle son yıllarda yapılan transferler ve genç oyuncu yapılanması, bu hedefi yeniden gündeme taşımıştır.

Özetle Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmamıştır ve kulüp tarihinde bu kupayı kazanmış bir başarı bulunmamaktadır. Ancak kulübün Avrupa’daki istikrarlı performansı, gelecekte bu büyük hedefin gerçekleşebileceği yönündeki beklentileri canlı tutmaktadır.