Arsenal hangi ülkenin takımı, hangi şehrin takımı?

Premier Lig heyecanı tüm dünyayı sararken, futbol tutkunları Arsenal hangi şehrin takımı ve maçlarını nerede oynuyor sorularına yanıt arıyor. İngiltere'nin kalbinde doğan ve modern stadyumu Emirates ile rakiplerine korku salan kulüp, Londra'nın en köklü temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kuzey Londra derbilerinin vazgeçilmez tarafı olan Arsenal'in kuruluşu, bulunduğu bölge ve şehirle olan derin bağlarını sizler için inceledik. İşte Arsenal hakkında bilmeniz gereken temel bilgiler ve kulübün coğrafi konumu...

ARSENAL HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Arsenal Football Club, dünya futbolunun beşiği olarak kabul edilen İngiltere'nin takımıdır. Ada futbolunun en üst seviyesi olan Premier Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, İngiliz futbol tarihinin en çok kupa kazanan ve en istikrarlı kulüpleri arasında ilk sıralarda yer alır. Özellikle 2003-2004 sezonunda elde ettikleri "Yenilmezler" (The Invincibles) unvanı, İngiltere futbol tarihine altın harflerle kazınmıştır.

ARSENAL HANGİ ŞEHRİN TAKIMIDIR?

Arsenal, İngiltere'nin başkenti ve en büyük metropolü olan Londra'nın takımıdır. Şehrin futbol kültüründe çok geniş bir yer kaplayan kulüp, özellikle Londra'nın kuzey bölgesini temsil eder. Bu nedenle, bir diğer Londra devi olan Tottenham Hotspur ile aralarında oynanan maçlar "Kuzey Londra Derbisi" olarak adlandırılır ve dünyanın en ateşli rekabetlerinden biri kabul edilir.

ARSENAL MAÇLARINI NEREDE OYNUYOR?

Kulüp, 2006 yılına kadar tarihi Highbury stadyumunda rakiplerini ağırlarken, günümüzde maçlarını yine Londra'da bulunan modern ve görkemli Emirates Stadyumu'nda oynamaktadır. Yaklaşık 60 bin kişilik kapasiteye sahip olan bu stadyum, Londra'nın en önemli spor komplekslerinden biri olarak kabul edilir.

KULÜBÜN KÖKENİ VE İSMİNİN ANLAMI

Arsenal'in temelleri 1886 yılında, Londra'nın güneydoğusundaki Woolwich'te bulunan bir silah fabrikasının işçileri tarafından atılmıştır. Kulübün ismindeki "Arsenal" (Cephanelik) kelimesi ve armasındaki "Top" figürü, bu askeri fabrikadan gelen köklerine dayanmaktadır. Kulüp daha sonra 1913 yılında şehrin kuzeyine taşınarak bugünkü modern kimliğini kazanmıştır.