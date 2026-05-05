Arsenal en son ne zaman şampiyon oldu, Arsenal kaç yıldır şampiyon olamıyor?

Premier League’in tarihi kulüplerinden Arsenal, son şampiyonluğunun üzerinden geçen uzun süre nedeniyle sık sık gündeme geliyor. “Arsenal en son ne zaman şampiyon oldu?” ve “Arsenal kaç yıldır şampiyon olamıyor?” soruları, hem taraftarların hem de futbol kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ARSENAL EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'deki son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda yaşadı. Efsane teknik direktör Arsène Wenger yönetimindeki "Topçular", o sezonu hiç mağlubiyet almadan tamamlayarak futbol tarihine "The Invincibles" (Yenilmezler) olarak geçmeyi başarmıştı. 38 maçta 26 galibiyet ve 12 beraberlik alarak ulaşılan bu zirve, kulüp tarihinin en görkemli başarısı olarak kabul edilir.

ARSENAL KAÇ YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR?

2003-2004 sezonundaki tarihi zaferin ardından Arsenal, Premier Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayamadı. İçinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonu itibarıyla Arsenal tam 22 yıldır lig şampiyonluğuna hasret kalmış durumda. Bu süreçte Mikel Arteta yönetiminde zirveye çok yaklaşsalar da, kupayı müzesine götürmeyi henüz başaramadılar.

YENİLMEZLER DÖNEMİNDEN BUGÜNE NE DEĞİŞTİ?

Arsenal'in son şampiyon kadrosunda Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira ve Robert Pires gibi efsane isimler yer alıyordu. O günden bu yana kulüp;

• Emirates Stadyumu'na taşındı,

• Arsène Wenger dönemini noktaladı,

• Birçok kez FA Cup ve Community Shield zaferi yaşadı ancak lig şampiyonluğu konusunda Manchester City ve Liverpool gibi devlerin dominasyonunu kıramadı.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ BİTECEK Mİ?

Özellikle son birkaç sezondur genç ve dinamik bir kadro kuran Arsenal, şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri haline geldi. Kulüp, 20 yılı aşkın süredir devam eden bu "makus talihini" yenmek ve kupayı yeniden Kuzey Londra'ya getirmek için mücadelesini sürdürüyor. Taraftarların her geçen yıl artan şampiyonluk beklentisi, Londra ekibi üzerindeki baskıyı da beraberinde getiriyor.