Arsenal Atletico Madrid maç özeti ve golleri nasıl izlenir? Arsenal Atletico Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Arsenal Atletico Madrid maç özeti izleme linki ve gollerin tamamı, karşılaşmanın ardından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Futbol tutkunları, maçın kaç kaç bittiğini ve golleri kimlerin attığını öğrenmek için yayın platformlarını ve özet videolarını takip ediyor. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın tüm detayları haberimizde yer alıyor.

ARSENAL VS ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Arsenal ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Kritik karşılaşma canlı yayınla şifresiz olarak izlenebilecek.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1 yayını Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan takip edilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de canlı ve şifresiz izleme imkânı sunuluyor.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dev karşılaşma 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesi olarak futbol takviminde yer alıyor.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği maç saat 22:00’de başlayacak ve yüksek tempolu bir yarı final mücadelesine sahne olacak.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşma İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan Emirates Stadyumu’nda oynanacak. Dev maçta iki takım final yolunda avantaj arayacak.