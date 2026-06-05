Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, şehit oldu mu, Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Rıza Baba karakteriyle ilgili yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Fragman sonrası “Rıza Baba şehit mi oldu?”, “öldü mü?” ve “Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?” soruları yoğun şekilde sorgulanırken, karakterin dizideki geleceği merak konusu oldu.

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, sezon finali süreciyle birlikte yeniden gündemin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Dizinin geleceğine dair “Arka Sokaklar bitiyor mu?” sorusu merak edilirken, Rıza Baba karakteriyle ilgili ortaya atılan iddialar da izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

ARKA SOKAKLAR BİTİYOR MU?

Mevcut bilgiler doğrultusunda Arka Sokaklar’ın tamamen final yaptığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizi 20. sezonunu tamamlayarak sezon finaline giderken, yeni sezonla ilgili henüz net bir karar açıklanmış değil. Bu nedenle yapımın devam edip etmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.

SEZON FİNALİ SONRASI BELİRSİZLİK

Sezon finalinin ardından dizinin geleceğine dair sosyal medyada birçok iddia gündeme gelirken, yapım ekibinden yeni sezon hakkında resmi bir duyuru yapılmadı. İzleyiciler dizinin akıbetiyle ilgili açıklamaları yakından takip ediyor.