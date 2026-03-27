Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? 27 Mart 2026 Arka Sokaklar yeni bölüm niye yok?

Arka Sokaklar’ın yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almadı. Dizinin takipçileri yayın akışındaki değişiklik sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK 27 MART 2026?

Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar’ın yeni bölümüne yer verilmemesiyle birlikte dizinin bu akşam tekrar bölümü ekrana geldi. Bayram nedeniyle kısa süreli ara veren yapımın yeni bölümünün yayınlanmaması izleyicilerde soru işaretlerine neden oldu. Uzun yıllardır cuma akşamları düzenli olarak yayımlanan dizinin bu haftaki değişikliği dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bu hafta ekrana gelmemesinin nedeni reklam gelirleriyle ilgili yaşanan gelişmeler oldu. Yeni bölüm maliyetini karşılayacak düzeyde reklam toplanamaması nedeniyle dizinin bazı haftalarda yayından çekilebildiği öğrenildi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak mevcut beklentiye göre Arka Sokaklar’ın önümüzdeki hafta cuma akşamı yeniden izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yayın akışındaki değişikliklerin ardından gözler kanalın ilerleyen günlerde yapacağı duyurulara çevrildi.

Son bölümde yaşanan gelişmeler de diziye olan ilgiyi artırmış durumda. Genç Yaren’in kaybolmasıyla başlayan olaylar zinciri ekibin dikkatini çekerken, Ali’nin aldığı kararlar ve Ankara’da yaşanan karşılaşma hikâyede önemli bir kırılma noktası oluşturdu. Ekip içinde yaşanan gelişmelerin yeni bölümde nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.