Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Yeni yayın dönemi başlarken, Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden birinin hayranları bu sorunun yanıtını arıyor. Rıza Baba ve ekibinin ekranlara dönüşünü bekleyen izleyiciler, dizinin yeni sezonuyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyor. Peki Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak, 21. sezon olacak mı? Merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'ın geleceği yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Kanallar yeni sezon dizilerini birer birer ekrana taşırken, sadık izleyiciler "Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?" sorusunu sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça soruyor. Rıza Baba ve ekibi yeni sezonda ekranlara dönecek mi? Arka Sokaklar'ın yeni sezonuna dair bilinen her şey haberimizin devamında.
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Arka Sokaklar'ın 21. sezonu için henüz resmi bir başlangıç tarihi açıklanmadı. Dizi, haziran ayında ekrana gelen 751. bölümüyle 20. sezonunu tamamlamıştı. Kanal D'den yeni sezona ilişkin bir tanıtım ya da tarih duyurusu gelmediği için izleyicilerin beklemesi sürüyor.
ARKA SOKAKLAR BU CUMA VAR MI?
Kanal D'nin güncel yayın akışında Arka Sokaklar'a yer verilmedi. Bu nedenle dizinin bu cuma yeni bölümle ekrana gelmesi beklenmiyor. Yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı, kanalın haftalık yayın akışıyla netlik kazanacak.
ARKA SOKAKLAR DEVAM EDECEK Mİ?
Dizinin geleceği belirsizliğini koruyor. Yaz aylarında ilk senaristlerden Ozan Yurdakul, yapımcı D Media ve yayıncı Kanal D'nin projeye devam etmeme kararı aldığını açıklamıştı. Kanal D tarafında ise 21. sezona dair resmi bir duyuru yapılmadı. Arka Sokaklar'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği, kanaldan gelecek açıklamayla belli olacak.
ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Sezon finalinde ekip, kaybolan Ali'yi bulmak için zamana karşı yarıştı. Ali, Yolcu olmaya zorlanarak yasa dışı işlere bulaştırılmak üzere Ürgüp'e götürüldü. Aynı sırada bir seminerde konuşma yapacak olan Dr. Sanem, dış güçlerin hedefi haline geldi. Josef ve Devran, Sanem'i saf dışı bırakmak için harekete geçti. Ekip ise ne pahasına olursa olsun Ali'yi kurtarmaya kararlıydı; bu mücadele kendi sonlarını getirecek olsa bile.
ARKA SOKAKLAR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Arka Sokaklar, 2006'dan bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, önceki sezonlarda cuma akşamları izleyiciyle buluşuyordu. Yeni sezonun yayın günü ve saati, dizinin devam etmesi halinde Kanal D tarafından duyurulacak.
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