Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

Kanal D'nin güncel yayın akışında Arka Sokaklar'a yer verilmedi. Bu nedenle dizinin bu cuma yeni bölümle ekrana gelmesi beklenmiyor. Yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı, kanalın haftalık yayın akışıyla netlik kazanacak.

Dizinin geleceği belirsizliğini koruyor. Yaz aylarında ilk senaristlerden Ozan Yurdakul, yapımcı D Media ve yayıncı Kanal D'nin projeye devam etmeme kararı aldığını açıklamıştı. Kanal D tarafında ise 21. sezona dair resmi bir duyuru yapılmadı. Arka Sokaklar'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği, kanaldan gelecek açıklamayla belli olacak.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sezon finalinde ekip, kaybolan Ali'yi bulmak için zamana karşı yarıştı. Ali, Yolcu olmaya zorlanarak yasa dışı işlere bulaştırılmak üzere Ürgüp'e götürüldü. Aynı sırada bir seminerde konuşma yapacak olan Dr. Sanem, dış güçlerin hedefi haline geldi. Josef ve Devran, Sanem'i saf dışı bırakmak için harekete geçti. Ekip ise ne pahasına olursa olsun Ali'yi kurtarmaya kararlıydı; bu mücadele kendi sonlarını getirecek olsa bile.

ARKA SOKAKLAR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Arka Sokaklar, 2006'dan bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, önceki sezonlarda cuma akşamları izleyiciyle buluşuyordu. Yeni sezonun yayın günü ve saati, dizinin devam etmesi halinde Kanal D tarafından duyurulacak.