Arka Sokaklar final mi yapıyor, neden final yapıyor, Arka Sokaklar bitti mi?
“Arka Sokaklar final mi yapıyor, neden final yapıyor, Arka Sokaklar bitti mi?” soruları, uzun soluklu dizinin takipçileri tarafından son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar hakkında ortaya atılan final iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, dizinin akıbeti merak konusu oldu.
ARKA SOKAKLAR EKRAN YOLCULUĞUNU SONA MI ERDİRİYOR?
2006 yılında yayın hayatına başlayan ve nesilleri ekran başında büyüten Arka Sokaklar, uzun soluklu yayın serüveniyle Türk televizyon tarihine damga vurmuş yapımlar arasında yer alıyor. Rıza Baba’dan Hüsnü Çoban’a, Mesut Komiser’den ekipteki diğer karakterlere kadar hafızalara kazınan isimleriyle bir dönemin sembolü haline gelen dizi, 20 sezondur ekranlarda yer alıyordu.
20 SEZONLUK REKOR VE UNUTULMAZ KARAKTERLER
Yayın hayatı boyunca 700 bölümü aşan Arka Sokaklar, sadece polisiye hikâyeleriyle değil, popüler kültürde bıraktığı izlerle de gündemden düşmedi. Rıza Baba’nın bitmeyen emeklilik tartışmaları, Hüsnü Çoban’ın borç maceraları, Mesut Komiser’in defalarca ölümden dönmesi ve Suat karakterinin unutulmaz vedası, diziyi sosyal medyanın da vazgeçilmez konularından biri haline getirdi.
FİNAL İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI
20 sezondur cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar hakkında final iddiası gündeme geldi. Kulislere yansıyan haberler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, dizinin sadık izleyicileri büyük şaşkınlık yaşadı.
KULİSLERDEKİ FLAŞ KARAR VE İDDİALAR
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı iddiaya göre Kanal D’nin yayın planlamasında önemli değişikliklere gidildiği ve Arka Sokaklar için de final kararının gündeme geldiği öne sürüldü. D Media imzalı dizinin oyuncu kadrosuna da kararın iletildiği belirtilirken, 21. sezon hazırlıklarının iptal edildiği iddiası dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Final iddiasının ardından sosyal medyada “Bir devir kapanıyor” yorumları yapılırken, dizinin akıbetine ilişkin resmi açıklama beklenmeye başlandı. Türkiye’nin en uzun soluklu haftalık prime-time dizilerinden biri olan Arka Sokakların geleceği, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.