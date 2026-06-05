Arka Sokaklar 752. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 751. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar’ın 752. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube’de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

DEV RAN VE EKİBİNE ÜRGÜP’TE BÜYÜK OPERASYON

Devran ve ekibini yakalamak için harekete geçen Rıza Baba ve ekibi, izlerini Ürgüp’e kadar sürer. Şehir dışına taşınan kritik operasyon, ekip için yeni bir mücadele alanı oluştururken, adım adım daralan çember gerilimi artırır.

ÜRGÜP’TE KAPANAN TUZAK VE GERİLİM DOLU TAKİP

Ürgüp’te yürütülen operasyon sırasında ekip, Devran’ın planlarını bozmak için zamana karşı yarışır. Kapana kısılan grubun kaçış planları tek tek devreye girerken, Rıza Baba ve ekibi bölgedeki tüm ihtimalleri değerlendirerek operasyonu derinleştirir.

RIZA BABA’YA YÖNELİK BÜYÜK TEHLİKE

Operasyon sürerken gerilim bir başka cephede daha yükselir. Rıza Baba’nın aracına yerleştirilen bomba planı, ekibin karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri olur. Bu gelişme, operasyonun seyrini tamamen değiştirecek kritik bir dönüm noktası olarak dikkat çeker.