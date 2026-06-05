Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 751. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Devran ve ekibini yakalamak için harekete geçen Rıza Baba ve ekibi, izlerini Ürgüp’e kadar sürer. Şehir dışına taşınan kritik operasyon, ekip için yeni bir mücadele alanı oluştururken, adım adım daralan çember gerilimi artırır.

ÜRGÜP’TE KAPANAN TUZAK VE GERİLİM DOLU TAKİP

Ürgüp’te yürütülen operasyon sırasında ekip, Devran’ın planlarını bozmak için zamana karşı yarışır. Kapana kısılan grubun kaçış planları tek tek devreye girerken, Rıza Baba ve ekibi bölgedeki tüm ihtimalleri değerlendirerek operasyonu derinleştirir.