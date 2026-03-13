Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 743. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

YAĞIZ'IN PİNAR'A EL KALDIRDIĞI HABERİ ALDI: ALİ NE YAPACAK?

Yağız'ın Pınar'a el kaldırdığı gerçeğini oğlundan öğrenen Ali, gözler önünde ciddi bir karışıklık yaratıyor. Pınar'ın endişeleri gün geçtikçe artarken, Ali'nin tepki göstereceği ihtimali de gündemde. Olayın etkileri aile içinde derin yankılar uyandırıyor.

PİNAR'IN ENDİŞELERİ ARTIYOR

Yağız konusundaki kaygıları artan Pınar, yaşananları kontrol altına almakta zorlanıyor. Ali'nin olaya tepkisinin boyutu, Pınar'ın huzurunu tamamen etkileyebilir. "Gereğini yaptım, mesele kapandı!" açıklaması, olayın tamamen sona ermediğini düşündürüyor.

ALİ YAĞIZ'I ÖLDÜRDÜ MÜ?

Olayın hemen ardından Ali'nin Yağız'a karşı sert bir tavır alıp almadığı merak konusu. Yağız'ın durumu ve Ali'nin tavrı hakkında net bir bilgi paylaşılmıyor. Ancak Ali'nin tepkisinin sınırları ve Pınar'ın yaşadığı korku, sosyal medyada ve gündemde tartışma yaratıyor.

AİLE İÇİN KRİTİK DÖNEM

Bu gelişmeler, hem Pınar hem de Ali için kritik bir dönemin başladığını gösteriyor. Yağız'ın davranışları ve Ali'nin olası hamleleri, aile içi dengeleri değiştirebilir. Herkesin gözü bu gergin tablo üzerinde.

743. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Genç Berk çalıştığı yerde şahit olduğu bir olay yüzünden infaz edilir. Cinayetin son zamanlarda yaşanan çocuk kaçırmalarıyla olan bağlantısı açığa çıkar, şüpheler uluslararası bir örgüt üzerinde yoğunlaşır.

Rıza Baba ve ekibi, çocukların kötü emellere alet olmalarına izin vermeyecektir.