Arka Sokaklar 743. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 731. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 743. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?RIZA BABA ADALETİYLE KALKIYOR

Rıza Baba, çocuklara yapılan zulme karşı sessiz kalmıyor. Masumiyetin savunucusu olarak, eziyetin sorumlularını tek tek hesap soruyor ve adaletin yerini bulmasını sağlıyor.

PINAR'IN UMUTLU BEKLEYİŞİ

Pınar, Yağız'dan anlayış ve iş birliği beklerken sabırla bekliyor. Ancak, Yağız kendi hataları ve kararlarıyla işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

YAĞIZ'IN KENDİNİ YOK ETME YOLU

Yağız, kontrol edemediği öfke ve bencillikle kendi sonunu hazırlıyor. Karşısındakilerin beklentilerini hiçe sayarken, kendi geleceğini tehlikeye atıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Genç Saffet düştüğü kumar batağından çıkamayınca çözümü hayatına son vermekte bulur. Ekibimiz Saffet ve onun gibilerini bu hale sürükleyenlerin peşine düşer.

Tunç'u muayene eden doktor yürümesi için hala bir ümit olduğunu söyler. Nazike Melih'i kuyumcudan çıkarken görür. Bu durum evde yanlış anlaşılmalara neden olacaktır.

Psikopat seri katil Kartal cezaevi nakli sırasında kaza geçirir. Serbest kalan Kartal cinayet işlemeye kaldığı yerden devam edecektir.

ARKA SOKAKLAR 743. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 743. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.