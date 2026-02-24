Arka Sokaklar 741. bölüm fragmanı izle: Arka Sokaklar'ın Güllü cinayetini anlattığı bölümün fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

Arka Sokaklar 741. bölümle ilgili "Güllü cinayeti" temasının işlendiği iddiaları sonrası dizi takipçileri fragmanı arama motorlarında sıklıkla sorgulamaya başladı. Yeni bölümün tanıtım videosu yayınlandı mı, yayımlandıysa nereden izlenebileceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARKA SOKAKLAR 741. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Arka Sokakların 741. bölümünün fragmanını izlemek için tıklayın.

ARKA SOKAKLAR'IN 741. BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 741. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm Cuma günü yayınlanacak. Haftanın son iş gününde ekrana gelecek bölüm, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 741. BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Arka Sokaklar 741. bölümüyle Cuma akşamı saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm, prime time kuşağında ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR'IN 741. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Geçtiğimiz aylarda yaşanan ve Türkiye gündeminde uzun süre yer bulan Güllü'nün ölümü, yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphesi iddialarıyla hafızalara kazınmıştı. Dizinin senaristleri, milyonların yüreğine dokunan bu hikayeyi Arka Sokaklar evrenine taşıdı. Dizinin fragmanını izleyenler dizideki karakterin, annesinin ölümünden tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'e çok benzediğini ifade etti.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ FRAGMANI NİYE GÜNDEMDE?

Televizyon ekranlarında 20 sezondur yayın hayatını aralıksız sürdüren Arka Sokaklar'ın 741. bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin yeni bölümünde, arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle başlayan soruşturmaya benzer bir vaka konu edinecek. Rıza Baba ve ekibi, ilk bakışta kaza gibi görünen ancak perde arkasında soru işaretleri barındıran olayın izini sürecek.