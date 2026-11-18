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Prof. Dr. Arif Verimli'nin tek seans ücreti 6 bin TL. Verimli, Bir Başkadır dizisindeki terapi sahnelerine ilişkin yaptığı paylaşımın altında bir takipçisinin sorusunu yanıtlayarak seans ücretini açıkladı. Aynı paylaşımda dizideki seanslara benzer seansların kendi muayenehanesinde yaşanmadığını belirten Verimli, psikometrik testler, EEG, MR ve idrar tahlili gibi tetkikler yapmadan teşhis koymadığını ifade etti. İşte Prof. Dr. Arif Verimli'nin seans ücreti ve açıklamalarına ilişkin tüm detaylar.

ARİF VERİMLİ SEANS ÜCRETİ KAÇ TL?

Prof. Dr. Arif Verimli'nin tek seans ücreti 6 bin TL olarak açıklandı.

ARİF VERİMLİ SEANS ÜCRETİNİ NASIL AÇIKLADI?

Arif Verimli, Bir Başkadır dizisinin terapi sahnelerine değindiği paylaşımının altında bir takipçisinin sorusunu yanıtlarken seans ücretinin 6 bin TL olduğunu belirtti.

ARİF VERİMLİ NE DEDİ?

Prof. Dr. Arif Verimli, dizide gösterilen türden seansların kendi muayenehanesinde yaşanmadığını söyledi. Verimli, "Böyle seanslar yaşanmıyor benim odalarda" ifadelerini kullandı. Ünlü psikiyatrist, psikometrik testler, EEG, MR ve idrar tahlili gibi tetkikler yapmadan asla teşhis koymadığını da vurguladı.

ARİF VERİMLİ KİMDİR?

Prof. Dr. Arif Verimli, psikiyatri alanında uzun yıllardır çalışan bir hekim. Verimli, özellikle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak katıldığı bölümlerde yaptığı tespitler ve değerlendirmelerle geniş kitlelerce tanındı.

PSİKİYATRİST SEANS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Psikiyatrist ve psikolog seans ücretleri; uzmanın unvanına, deneyimine, çalıştığı şehre ve seansın içeriğine göre önemli farklılıklar gösteriyor. Devlet hastanelerinde psikiyatri muayenesi genel sağlık sigortası kapsamında yapılırken özel muayenehane ve kliniklerde ücretler uzmana göre değişiyor.