Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Acı olayın ardından "Arif Oruç neden öldü?", "Arif Oruç kimdir?" ve "Cenazesi ne zaman?" soruları gündeme geldi. İşte Arif Oruç'un ölümüne dair şu ana kadar bilinenler.

ARİF ORUÇ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gece önce ailesinin kendisinden haber alamadığı Arif Oruç için yakınları endişelenerek arama başlattı. Kardeşini aramaya çıkan ağabeyi A.O., Oruç'un boş bir arsada park halindeki hafif ticari aracının arka koltuğunda hareketsiz yattığını gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren A.O.'nun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arif Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

ARİF ORUÇ NEDEN ÖLDÜ?

Yapılan ilk incelemelerde Arif Oruç'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Genç mühendisin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedenine ilişkin kesin bilginin, Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

ARİF ORUÇ KİMDİR?

Arif Oruç, Denizli'de yaşayan 36 yaşında bir makine mühendisiydi. Genç mühendisin ani ölümü, ailesini, yakınlarını ve tanıyanlarını derin bir üzüntüye boğdu.

ARİF ORUÇ KAÇ YAŞINDAYDI?

Arif Oruç, 36 yaşında hayatını kaybetti.

ARİF ORUÇ'UN MESLEĞİ NEYDİ?

Arif Oruç, makine mühendisi olarak çalışıyordu. Genç mühendisin çalıştığı iş yerine ilişkin bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

ARİF ORUÇ'UN CENAZESİ NE ZAMAN?

Arif Oruç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Genç mühendis için Pınarkent Mahalle Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Arif Oruç, cenaze namazının ardından Koyunaliler Mezarlığı'nda toprağa verildi.