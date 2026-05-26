Arefe Günü, İslam dünyasında bayram öncesi en yoğun manevi atmosferin yaşandığı özel zamanlardan biri olarak kabul edilir. Bu gün, tövbe, ibadet ve duaların arttığı; insanların hem geçmişle yüzleştiği hem de geleceğe dair hayırlı dileklerde bulunduğu bir zaman dilimidir. Peki, Arefe Günü dilek duası nedir, nasıl okunur? Arefe günü dilek duası kaç kez okunur? Detaylar haberimizde.

AREFE GÜNÜ DİLEK DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?

Arefe günü dilek duası, belirli bir tek metinden ziyade Esma-ül Hüsna zikri ve ardından yapılan kişisel dua ile şekillenen bir uygulama olarak bilinmektedir. Halk arasında yaygınlaşan bu uygulamada kişi, Allah’tan bir dilekte bulunmak, sıkıntılarından kurtulmak ve hayırlı bir kapı açılması için niyet eder.

Sporx’te yer alan bilgilere göre bu uygulamada özellikle bazı Esma-ül Hüsna isimleri ön plana çıkmaktadır. “Ya Daim, Ya Hayy, Ya Vitru, Ya Ferd, Ya Ehad, Ya Kaviyy, Ya Kadim, Ya Kadir” isimleri belirli bir düzen içinde zikredilir ve ardından dua edilir.

AREFE GÜNÜ DİLEK DUASI KAÇ KEZ OKUNUR?

Bu uygulamayla ilgili en çok merak edilen noktalardan biri tekrar sayısıdır. Halk arasında yaygın olarak bilinen şekliyle Arefe günü dilek duası 21 kere okunmaktadır. Esma-ül Hüsna zikrinin bu sayıya tamamlanmasının ardından dua edilir ve kişi kendi dileğini Allah’a arz eder.