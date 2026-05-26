Haberler

Arefe günü dilek duası nedir, nasıl okunur? Arefe günü dilek duası kaç kez okunur?

Arefe günü dilek duası nedir, nasıl okunur? Arefe günü dilek duası kaç kez okunur?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arefe günü, İslam dünyasında bayram öncesi en özel ve en yoğun manevi atmosferin yaşandığı zaman dilimlerinden biri olarak kabul edilir. Bu gün, yalnızca takvimsel bir hazırlık süreci değil; aynı zamanda ibadet, tövbe ve dua bilincinin derinleştiği bir manevi durak olarak görülür. Peki, Arefe günü dilek duası nedir, nasıl okunur? Arefe günü dilek duası kaç kez okunur? Detaylar...

Arefe Günü, İslam dünyasında bayram öncesi en yoğun manevi atmosferin yaşandığı özel zamanlardan biri olarak kabul edilir. Bu gün, tövbe, ibadet ve duaların arttığı; insanların hem geçmişle yüzleştiği hem de geleceğe dair hayırlı dileklerde bulunduğu bir zaman dilimidir. Peki,  Arefe Günü dilek duası nedir, nasıl okunur? Arefe günü dilek duası kaç kez okunur? Detaylar haberimizde.

AREFE GÜNÜ DİLEK DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?

Arefe günü dilek duası, belirli bir tek metinden ziyade Esma-ül Hüsna zikri ve ardından yapılan kişisel dua ile şekillenen bir uygulama olarak bilinmektedir. Halk arasında yaygınlaşan bu uygulamada kişi, Allah’tan bir dilekte bulunmak, sıkıntılarından kurtulmak ve hayırlı bir kapı açılması için niyet eder.

Sporx’te yer alan bilgilere göre bu uygulamada özellikle bazı Esma-ül Hüsna isimleri ön plana çıkmaktadır. “Ya Daim, Ya Hayy, Ya Vitru, Ya Ferd, Ya Ehad, Ya Kaviyy, Ya Kadim, Ya Kadir” isimleri belirli bir düzen içinde zikredilir ve ardından dua edilir.

AREFE GÜNÜ DİLEK DUASI KAÇ KEZ OKUNUR?

Bu uygulamayla ilgili en çok merak edilen noktalardan biri tekrar sayısıdır. Halk arasında yaygın olarak bilinen şekliyle Arefe günü dilek duası 21 kere okunmaktadır. Esma-ül Hüsna zikrinin bu sayıya tamamlanmasının ardından dua edilir ve kişi kendi dileğini Allah’a arz eder.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı

Jhon Duran aldığı haberle yıkıldı

Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok
Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip
AK Parti 'af' tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok

AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Uğurcan'dan çok çarpıcı Fenerbahçe itirafı
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Altay Bayındır adım adım Beşiktaş'a

Ezeli rakibe transfer oluyor