Ardahan'da bir vali yardımcısının adıyla gündeme gelen olay, şehirde ve sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Sekreterin evinde yaşandığı öne sürülen iddialar kamuda geniş yankı uyandırdı. Peki, Ardahan Vali Yardımcısı sekreter olayı nedir? Ardahan Vali Yardımcısı'nın sekreteri kimdir? Detaylar haberimizde.

ARDAHAN VALİ YARDIMCISI B.K. OLAYI

Ardahan'da gündeme gelen iddialara göre, Vali Yardımcısı B.K., bir kadının evinde bulunduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın önceki akşam meydana geldiği öne sürülürken, komşuların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı vali yardımcısının hastaneye kaldırıldığı iddia ediliyor; resmi makamlardan henüz detaylı açıklama gelmedi.

VALİ YARDIMCISI SEKRETERİN EVİNDE Mİ BULUNDU?

Yerel basın kaynakları, olayın bir sekreterin evinde gerçekleştiğini ve sekreterin eşinin eve gelmesiyle ortaya çıktığını öne sürdü. Bu bilgiler resmi kurumlarca doğrulanmadı.

VALİ YARDIMCISI B.K., SEKRETERİN EŞİ TARAFINDAN MI BIÇAKLANDI?

İddialara göre sekreterin eşi, eve geldiğinde karşılaştığı manzara üzerine mutfaktan aldığı bıçakla B.K.'ya saldırdı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Vali Yardımcısı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen eş ve olayla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.