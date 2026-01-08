Haberler

Ardahan okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ardahan okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Ardahan'da etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle öğrenciler ve veliler "Ardahan okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Ardahan'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Ardahan Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.

9 Ocak Cuma günü Ardahan genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Ardahan Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ardahan okullar tatil mi?" ve "Ardahan'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ARDAHAN HAVA DURUMU
Ardahan'da Kar ve Dondurucu Soğuk Etkisini Artırıyor: Sıcaklık -10 Dereceye Kadar Düşecek

Ardahan'da Perşembe günü çok bulutlu hava etkili olurken, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre kent genelinde hava sıcaklıkları eksi derecelerde seyredecek, Cuma günü boyunca kar yağışı aralıklarla devam edecek.

Perşembe günü 12.00–18.00 saatleri arasında çok bulutlu hava görülürken sıcaklık -2 dereceden -8 dereceye kadar düşecek. Saat 18.00'den itibaren kar yağışı başlayacak ve gece saatlerinde etkisini artıracak. Nem oranının yüzde 85'in üzerine çıkmasıyla birlikte buzlanma ve don riskinin artacağı belirtiliyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürecek. 06.00–09.00 saatleri arasında sıcaklığın -10 dereceye kadar düşmesi beklenirken, hissedilen sıcaklık rüzgârın etkisiyle daha da düşük seviyelerde olacak. Gün içinde rüzgâr hızının saatte 30 kilometreyi aşması bekleniyor.

Ardahan okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 Günlük Tahmin: Kar ve Soğuk Hava Sürecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre Ardahan'da önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini sürdürecek. Gece sıcaklıklarının eksi 10 derecenin altına inmesi beklenirken, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı -3 ila -5 derece arasında seyredecek.

Yetkililer, özellikle sürücüleri buzlanma, don ve görüş mesafesinde azalma risklerine karşı uyarırken, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve kış şartlarına uygun tedbir almaları istendi.

ARDAHAN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

