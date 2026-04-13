Ardahan okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Nisan Salı günü Ardahan genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Ardahan Valiliği’nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. “Ardahan okullar tatil mi?” ve “Ardahan’da bugün okul yok mu?” aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek rakımlı illerinden Ardahan’da, 14 Nisan Salı günü itibarıyla bahar aylarına rağmen kış koşullarını aratmayan bir hava tablosu bekleniyor. Meteorolojik verilere göre kent genelinde gün boyunca düşük sıcaklık, yoğun bulutluluk ve yer yer yağış etkili olacak.

Günlük Sıcaklık Değerleri

Gün içerisinde en yüksek sıcaklıkların 6 ila 9 derece arasında seyretmesi beklenirken, gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altına düşerek -2 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Bu değerler, mevsim normallerine yakın olsa da hissedilen sıcaklık rüzgarın etkisiyle daha düşük olacak.

Hava Durumunun Seyri

Sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle güne başlanacak. Öğle saatlerinden sonra bulutluluğun artmasıyla birlikte aralıklı yağmur geçişleri bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüş yaşanacak.

Rüzgar ve Nem Durumu

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranının gün boyunca yüzde 60 ila 85 aralığında seyretmesi öngörülürken, bu durum soğuk havanın daha keskin hissedilmesine neden olacak.

Riskler ve Uyarılar

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Bu durum özellikle sürücüler açısından risk oluştururken, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar için de dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak öne çıkıyor. Ayrıca yağış anlarında görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Genel Değerlendirme

14 Nisan Salı günü Ardahan’da bahar mevsiminin aksine soğuk, bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak. Vatandaşların gün boyunca hava koşullarına karşı tedbirli olmaları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı bulunmaları önem taşıyor.