Haberler

Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı?

Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı? Süper Lig'de son dönemin en çok tartışılan hakemlerinden biri olan Arda Kardeşler, uzun süre maç alamamasının ardından aktif hakemlik kariyerini noktaladı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na istifa dilekçesini sundu. Deneyimli hakem, özellikle Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği tartışmalı kararın ardından görev verilmeyince resmen düdüğünü astı ve bundan sonra futbolcu menajerliği yapmak için hazırlıklara başlayacağı belirtildi.

Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı? Türk futbol camiasında gündem olan hakem Arda Kardeşler, yoğun eleştirilerin odağı haline gelen karar ve ardından uzun süre maç yönetememesinin ardından hakemlik mesleğine veda etti. Kardeşler'in TFF'ye istifa dilekçesi vererek faal hakemlikten ayrıldığı, yeni kariyerine futbolcu menajeri ve mühendis olarak devam etmeyi planladığı bildirildi.

ARDA KARDEŞLER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Eylül 2025'te Trabzon spor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta Arda Kardeşler'in verdiği tartışmalı karar futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Bordo-Mavililerin hızlı hücumunu durdurduğu pozisyon, sosyal medyada ve spor yorumlarında geniş tartışmalara neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise maç sonrası açıklamasında, Kardeşler'in hatasını kabul etmesine rağmen "Hata değil, planlı eylem" yorumunu yaparak olayın tartışmasını daha da alevlendirdi.

GÖREVLERİNDEN MAHRUM KALDI, HAKEMLİĞE VEDA ETTİ

O tarihten bu yana Süper Lig maçlarında görev alamayan Arda Kardeşler, geçtiğimiz gün resmi olarak istifasını vererek aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı. Futbol camiasında saygın bir isim olarak bilinen Kardeşler'in bundan sonra oyuncu menajerliği yapmayı planladığı öğrenildi.

YÜKÜNÜ TAŞIMAK İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Tartışmalı maç sonrası konuşan Kardeşler, TFF Başkanının sözlerinin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Evet hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. 'Planlı eylem' ifadesi beni hedef gösterdi. Bu yükle yaşamak istemiyorum" dedi. Kardeşler'in açıklamaları, hakemlik kariyerinin neden sonlandığını ve yaşadığı duygusal yükü gözler önüne serdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

"Trump'ın kararı öncesi Ankara teyakkuza geçti"
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı

3-3'ün rövanşında tam 5 gol! İşte turu geçen takım
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı

Trump tüm tuşlara basmaya başladı! CIA'den İran halkına bir çağrı var
Meksika'da şiddet dalgasını önlemek için 9 bin 500 asker görevlendirildi

Savaş alanına dönen ülkede çember daraldı, binlerce asker sahada