Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı? Türk futbol camiasında gündem olan hakem Arda Kardeşler, yoğun eleştirilerin odağı haline gelen karar ve ardından uzun süre maç yönetememesinin ardından hakemlik mesleğine veda etti. Kardeşler'in TFF'ye istifa dilekçesi vererek faal hakemlikten ayrıldığı, yeni kariyerine futbolcu menajeri ve mühendis olarak devam etmeyi planladığı bildirildi.

Eylül 2025'te Trabzon spor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta Arda Kardeşler'in verdiği tartışmalı karar futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Bordo-Mavililerin hızlı hücumunu durdurduğu pozisyon, sosyal medyada ve spor yorumlarında geniş tartışmalara neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise maç sonrası açıklamasında, Kardeşler'in hatasını kabul etmesine rağmen "Hata değil, planlı eylem" yorumunu yaparak olayın tartışmasını daha da alevlendirdi.

O tarihten bu yana Süper Lig maçlarında görev alamayan Arda Kardeşler, geçtiğimiz gün resmi olarak istifasını vererek aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı. Futbol camiasında saygın bir isim olarak bilinen Kardeşler'in bundan sonra oyuncu menajerliği yapmayı planladığı öğrenildi.

Tartışmalı maç sonrası konuşan Kardeşler, TFF Başkanının sözlerinin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Evet hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. 'Planlı eylem' ifadesi beni hedef gösterdi. Bu yükle yaşamak istemiyorum" dedi. Kardeşler'in açıklamaları, hakemlik kariyerinin neden sonlandığını ve yaşadığı duygusal yükü gözler önüne serdi.