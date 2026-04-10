Arda Güler neden yok, Real Madrid Girona maçında Arda Güler sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Arda Güler nerede? Real Madrid - Girona maçı öncesinde Türk taraftarların aklındaki en büyük soru işareti bir kez daha Arda Güler oldu. Genç yıldızın kadroda yer almaması ya da yedek kalması büyük merak uyandırıyor. Peki Arda Güler sakat mı, cezalı mı yoksa Carlo Ancelotti'nin tercihi mi?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Girona İspanya La Liga maçı; S Sport 2, S Sport Plus, Idman TV ve Tivibu Spor 3 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2'yi Turkcell TV+'ta 78 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilir durumda.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus'a Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak ulaşabilirsiniz. Dijital platformlar üzerinden de canlı yayın seçeneği mevcut.

TİVİBU SPOR 3 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 3'ü Tivibu'da 80 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilir durumda.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Real Madrid - Girona maçı, 10 Nisan Cuma günü saat 22:00'de başlayacak. Gece maçına hazır olun!

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga'nın bu çekişmeli karşılaşması, Madrid'de yer alan efsanevi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Real Madrid, kendi taraftarı önünde Girona'ya karşı sahaya çıkacak.

ARDA GÜLER NEDEN YOK?

Milli yıldızımız Arda Güler bu maçta ilk 11'de yer almıyor. Genç yetenek, Real Madrid - Girona karşılaşmasında yedekler arasında başlayacak.