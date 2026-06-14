Arda Güler kimdir, Arda Güler kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Arda Güler hangi takımda oynuyor, hangi takımı tutuyor?

Sadece sahadaki yeteneğiyle değil, mütevazı kişiliğiyle de gönüllerde taht kuran Arda Güler, özel hayatına dair detaylarla da arama motorlarında zirvede yer alıyor. Sıkça sorulan "Arda Güler evlendi mi, çocuğu var mı?" soruları, genç yıldızın henüz bekar olduğu ve kariyerine odaklandığı bilgisiyle yanıt buluyor. Aslen Ankara Altındağlı olan ve ailesi Bolu Mengen'e dayanan Arda Güler’in hangi takımlı olduğu ve Real Madrid’deki yaşamına dair bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte Türk futbolunun gururu Arda Güler hakkında her şey!

ARDA GÜLER KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır. Futbol yolculuğuna henüz 9 yaşındayken Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, üstün yeteneğiyle kısa sürede fark edilerek 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştur.

ARDA GÜLER ASLEN NERELİDİR?

Ankara doğumlu olan milli futbolcunun ailesi aslen Bolu'nun Mengen ilçesindendir. Genç yıldız, her fırsatta ailesine olan bağlılığını ve köklerini dile getirmektedir.

EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ VAR MI?

Arda Güler bekardır ve henüz çocuğu yoktur. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden genç futbolcu, kariyerine ve profesyonel gelişimine odaklanmış durumdadır.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Arda Güler, 6 Temmuz 2023 tarihinde dünya devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayarak tarihi bir transfere imza atmıştır. 2025-2026 sezonu itibarıyla Real Madrid formasıyla İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye devam etmektedir. Aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın en önemli kozlarından biridir.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Arda Güler profesyonel bir sporcu olarak kariyerini sürdürüyor ve tuttuğu takım hakkında açıklama bulunmuyor.

2025-2026 SEZONU PERFORMANSI

Genç yıldız, 2026 yılı itibarıyla Real Madrid'deki yerini sağlamlaştırmış durumdadır. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşlarla tanınan Arda, Nisan 2026 verilerine göre piyasa değerini 75 milyon Euro seviyelerine çıkararak dünyanın en değerli genç oyuncuları listesinde üst sıralarda yer almaktadır.

Not: Arda Güler, EURO 2024'te attığı golle Cristiano Ronaldo'nun "Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçında gol atan en genç oyuncu" rekorunu kırarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.