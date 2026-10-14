Aras Kargo Galatasaray maçı hangi kanalda, Aras Kargo Galatasaray maçı nereden CANLI izlenir?

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Kadın voleybolunun en üst düzey organizasyonu Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak iki takımın mücadelesi, voleybol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Aras Kargo Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

ARAS KARGO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

TVF Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

ARAS KARGO GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Aras Kargo-Galatasaray karşılaşması Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı voleybolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

ARAS KARGO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Aras Kargo ile Galatasaray arasındaki Sultanlar Ligi mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ARAS KARGO GALATASARAY MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen voleybolseverler, TRT Spor Yıldız'a platformlar üzerinden ulaşabilecek. Kanalın platformlardaki numaraları şöyle:

Digiturk: 87. kanal

Kablo TV: 242. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 71. kanal

Mücadele ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden de izlenebilecek. Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ARAS KARGO GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aras Kargo'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İzmir'deki TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Galatasaray ise İzmir deplasmanından galibiyetle dönmenin peşinde.