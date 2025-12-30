Aradahan okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Aradahan'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ARADAHAN VALİLİĞİ)?

Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, bugün okullarda eğitimin sürüp sürmeyeceğini araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için peş peşe yaptığı yoğun kar, buzlanma ve don uyarıları, bazı illerde eğitim-öğretime ara verilebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmelerin ardından "Aradahan'da okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. 31 Aralık Çarşamba günü Aradahan'da okullar kapalı olacak mı? Gözler Aradahan Valiliği'nden yapılacak olası kar tatili açıklamasına çevrildi.

ARADAHANHAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre bölgede soğuk hava etkisini sürdürüyor. Salı günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklık -16 derece seviyelerinde seyrederken, nem oranı yüzde 71'den 66'ya geriliyor. Rüzgârın hafif esmesi bekleniyor.

Çarşamba günü gece saatlerinde soğuk daha da etkisini artırıyor. 03.00 – 06.00 saatleri arasında hava sıcaklığı -18 dereceye kadar düşerken, nem oranı yüzde 64 seviyelerinde ölçülüyor.

Sabah saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkili oluyor. 06.00 – 09.00 arasında sıcaklık -15 derece olarak tahmin edilirken, ilerleyen saatlerde hava kademeli olarak ısınıyor. 09.00 – 12.00 saatleri arasında sıcaklık -7 dereceye, öğle saatlerinde ise -5 dereceye kadar yükseliyor.

Günün ilerleyen bölümlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, rüzgâr hızının zaman zaman artarak 15 km/s seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ARADAHANOKULLAR TATİL Mİ?

Aradahan için henüz tatil duyurusu gelmedi.