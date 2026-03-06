Araba cam filmi yasak mı 2026?

Sürücüler için kritik bir konu: 2026'da araba cam filmi yasak mı olacak? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Yönetmeliği'nde yapılan güncellemelerle, aracın ön ve yan camlarına uygulanacak film türleri daha sıkı denetime tabi tutuluyor. Bu düzenleme, hem trafikte güvenliği artırmayı hem de hukuki sorunları önlemeyi amaçlıyor. Yeni kurallara göre hangi cam filmleri izinli, hangileri yasaklanıyor?

CAM FİLMİ YASAL MI, YASAK MI? (R43 YÖNETMELİĞİ 2026)

Standartlara uygun cam filmi kullanımı tamamen yasak değil. Karayolları Trafik Yönetmeliği ve R43 standartlarına göre sürücüler bazı cam filmlerini rahatlıkla kullanabiliyor:

Arka ve Yan Camlar: Sürücünün görüşünü engellememek ve içerinin tamamen görünmemesini sağlamamak şartıyla tonlu filmler serbesttir. Genellikle 1 ve 2 numara filmler bu kapsamda güvenle kullanılabilir.

Ön Cam (Windshield): Burada kurallar daha sıkıdır. Ön cama ışık geçirgenliği %70'in altında koyu filmler çekmek yasaktır. Tespit edilirse ceza uygulanabilir. Ancak görüşü engellemeyen şeffaf ve termal özellikli filmler genellikle tolere edilmektedir.

CAM FİLMİ MUAYENEDEN GEÇER Mİ?

Muayene sırasında cam filmi konusunda endişelenmeye gerek yok. TÜVTÜRK, abartılı koyu olmayan ve ön camda görüşü engellemeyen filmleri genellikle hafif kusur olarak değerlendiriyor.

• HAFİF KUSUR : Aracınız muayeneden geçer, sadece raporda "Camlarda film mevcuttur" ibaresi yer alır.

• AĞIR KUSUR: Film camın üzerindeki "E" işaretini kapatıyorsa veya ön camda görüşü ciddi şekilde azaltıyorsa ağır kusur sayılır ve muayeneden geçmek zorlaşır.

UCUZ FİLM İLE PROFESYONEL FİLM ARASINDAKİ FARK

Cezadan kaçarken sağlığınızı riske atmayın. Piyasadaki ucuz filmler sadece camı boyar, güneşi kesmez:

• SIRADAN FİLM: Güneşi emer, camı aşırı ısıtır ve zamanla morarmaya neden olarak görüşü bozar.

• YÜKSEK PERFORMANSLI FİLM (CarShine HP SERİSİ): Güneşin zararlı IR (kızılötesi) ışınlarını %60-80 oranında geri yansıtır, UV ışınlarını %99 engeller. Araç içi klima daha az çalışır ve yakıt tasarrufu sağlar.