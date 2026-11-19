Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre kasım ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Ara tatilin uzatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ve ikinci ara tatil hangi tarihte soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ara tatil ve okulların açılış tarihine ilişkin tüm detaylar.

ARA TATİL UZATILDI MI?

Hayır, kasım ara tatili uzatılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatilin uzatılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ara tatil, çalışma takviminde belirtildiği gibi 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü açılacak. Öğrenciler, bir haftalık ara tatilin ardından bu tarihte yeniden ders başı yapacak.

23 KASIM'DA OKUL VAR MI?

Evet, 23 Kasım Pazartesi günü okullarda dersler yeniden başlayacak. Kasım ara tatili kapsamında 16-20 Kasım tarihleri arasında ders yapılmadı. Hafta sonuyla birlikte öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış oldu.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Kasım ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Önceki hafta sonuyla birlikte değerlendirildiğinde öğrenciler 14-22 Kasım tarihleri arasında okuldan uzak kaldı.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Okulların açılması: 23 Kasım 2026

Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak - 5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Ders yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDA OKULLAR TATİL OLABİLİR Mİ?

Ara tatil uzatılmasa da kar, sel ya da fırtına gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde valilikler ya da kaymakamlıklar tarafından okullar tatil edilebiliyor. Bu tür kararlar ilgili valilik ve kaymakamlıkların resmi hesaplarından duyuruluyor. Öğrencilerin ve velilerin bulundukları ilin resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.