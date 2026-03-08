"APP plaka ile araç kullananlar, muayene zamanı geldiğinde 'APP plaka muayeneden geçer mi?' sorusunu sıkça soruyor. Araç muayenesi sırasında plaka türü veya harf kombinasyonu önemli değil, asıl kriterler güvenlik ve emisyon standartları. Bu haberimizde APP plakalı araçların muayene sürecinde nelere dikkat etmesi gerektiğini adım adım açıkladık."

APP PLAKA ARAÇ MUAYENESİNDEN GEÇER Mİ?

APP plakalar, Türkiye'de geçerli olan standart plaka ölçüleri ve yazı karakterlerine uymadığı için araç muayenesinde ağır kusur sayılır. Mühürlü veya karekodlu olsalar bile bu durum değişmez. Muayeneden geçebilmek için yönetmeliğe uygun, standart ölçü ve karakterlerde plaka takılması zorunludur.

Türkiye'de araç plakaları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlara göre basılır. Standart dışı APP plakalar yasal olarak kabul edilmez ve araç muayenesi sırasında sorun yaşatır.

APP PLAKA KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

APP plaka kullanan sürücülere ciddi yaptırımlar uygulanır:

• İlk tespit durumunda 140.000 TL para cezası uygulanır.

• APP plakalı araçlar 30 gün trafikten men edilir.

• İhlal tekrarlanırsa ceza 280.000 TL'ye çıkar ve sürücü 5 yıla kadar hapis riskiyle karşılaşabilir.

Bu nedenle, APP plakaların kullanımı hem mali hem de hukuki açıdan büyük risk taşır.

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

2026 yılında plaka basım ücreti 850 TL olarak belirlenmiştir. APP plaka kullananlar şu adımları izleyerek plakalarını değiştirebilir:

1. APP plakalar sökülür ve imha edilir.

2. Elinde orijinal plaka varsa doğrudan kullanılır.

3. Orijinal plakası olmayanlar trafik şubesine giderek plakanın kayıp olduğunu bildirir.

4. Trafik şubesinden gerekli evrak alınır.

5. Bu evrakla notere gidilerek yeni ruhsat çıkarılır.

6. Araç için yeni harf ve rakamlardan oluşan plaka atanır.

7. Noter, plaka basımı için resmi belge düzenler.

8. Belgelerle plaka basım atölyesine gidilir ve yeni plakalar basılarak araç sahibine teslim edilir.

Bu süreç tamamlandığında araç, yönetmeliğe uygun plaka ile muayeneden sorunsuz geçebilir.