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Apollo 11 astronotları hangi saati takıyordu?

Apollo 11 astronotları hangi saati takıyordu?
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İnsanlığın Ay'a gerçekleştirdiği ilk başarılı yolculuk olan Apollo 11 görevi, uzay tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Görevde kullanılan ekipmanlar da yıllar sonra bile merak konusu olmaya devam ederken, "Apollo 11 astronotları hangi saati takıyordu?" sorusu saat koleksiyoncuları ve uzay meraklıları tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Ay görevinde kullanılan efsanevi saat modeli ve hikâyesi.

Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'in yer aldığı Apollo 11 ekibinin kullandığı kol saati, uzay tarihinin en ikonik ekipmanlarından biri olarak gösteriliyor. "Apollo 11 astronotları hangi saati takıyordu?" sorusunun yanıtını merak edenler, NASA'nın tercih ettiği saat modeli ve bu saatin neden seçildiğine ilişkin detayları araştırıyor. İşte Apollo 11 görevinde astronotların bileğinde bulunan saat hakkında merak edilenler.

APOLLO 11 ASTRONOTLARI HANGİ SAATİ TAKIYORDU?

Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'a ayak bastıkları tarihi görevde Omega Speedmaster (özellikle 105.012 ve 145.012 referanslı modelleri) takıyorlardı. Bu model daha sonra "Moonwatch" (Aysaat) olarak anılmaya başlanmıştır.  

*Görsel temsilidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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