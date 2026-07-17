Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'in yer aldığı Apollo 11 ekibinin kullandığı kol saati, uzay tarihinin en ikonik ekipmanlarından biri olarak gösteriliyor. "Apollo 11 astronotları hangi saati takıyordu?" sorusunun yanıtını merak edenler, NASA'nın tercih ettiği saat modeli ve bu saatin neden seçildiğine ilişkin detayları araştırıyor. İşte Apollo 11 görevinde astronotların bileğinde bulunan saat hakkında merak edilenler.

APOLLO 11 ASTRONOTLARI HANGİ SAATİ TAKIYORDU?

Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'a ayak bastıkları tarihi görevde Omega Speedmaster (özellikle 105.012 ve 145.012 referanslı modelleri) takıyorlardı. Bu model daha sonra "Moonwatch" (Aysaat) olarak anılmaya başlanmıştır.

*Görsel temsilidir.