AÖL SINAV SONUÇLARI: Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2. Dönem sınav sonuçları!

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları 2026 yılı itibarıyla öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen sınav sürecine ilişkin değerlendirmeler devam ederken, sonuçların henüz erişime açılmadığı görülüyor. Resmi sistem üzerinde şu an için sonuçlara dair aktif bir duyuru veya erken açıklama bulunmuyor.

AÖL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, MEB tarafından yayımlanan resmi sınav kılavuzunda net bir şekilde belirtilmiş durumda. Buna göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

MEB AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandığında öğrenciler sonuçlarına internet üzerinden erişim sağlayabilecek. Sorgulama işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi olan aol.meb.gov.tr adresi üzerinden ya da AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi aracılığıyla yapılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları veya öğrenci numaraları ile birlikte sistem şifrelerini kullanarak giriş yapacak ve sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecekler.

Sonuç ekranında ders bazlı başarı durumu, geçme ve kalma bilgileri, kredi durumu ve genel not bilgileri yer alacak. Bu nedenle sistem üzerinden alınacak sonuç belgesi, öğrencinin dönemsel akademik durumunu net şekilde ortaya koyacak.