AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınav yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin yaz okulu sınav takvimi belli oldu. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınava gireceği merkez ve salon bilgileri ise sınav giriş belgesinin yayımlanmasıyla öğrenilebilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri belli oldu mu? Detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Tarih, üniversitenin 2025-2026 öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi akademik takviminde yer alıyor.

AÖF'te yaz okulu, ilgili öğretim dönemlerinin sınavlarından farklı olarak tek sınav şeklinde uygulanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav bilgilerine göre öğrenciler, sınav merkezlerinde belirlenen gün ve saatlerde sınava katılıyor.

22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak yaz okulu sınavı öncesinde öğrencilerin sınav giriş belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Sınava ilişkin il, ilçe, bina, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgesinde yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF yaz okulu sınav yerleri henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandığında öğrenciler sınava girecekleri il, ilçe, bina, salon ve sıra bilgilerine ulaşabilecek.

Anadolu Üniversitesi'nin sınavlarla ilgili resmi bilgilendirmesinde, Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi'nin sınav tarihinden önce öğrenci sisteminden alınabildiği belirtiliyor. Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta yoluyla gönderilmiyor.

AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026'da yapılacağı için sınav yerlerinin sınav tarihinden önce erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler sınav giriş belgeleri yayımlandığında belgeyi aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden görüntüleyebilecek.