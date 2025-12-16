AÖF SINAV SONUÇLARI: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınavları sonrasında, binlerce öğrenci AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025-2026 eğitim yılı için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları nihayet açıklandı. AÖF öğrencileri, sınavdan aldıkları puanları öğrenerek dönem içi başarı durumlarını gözlemleyebilir ve eksik oldukları konularda çalışmalarını planlayabilir.

Özellikle ara sınavlar, dönem sonu sınavlarına hazırlık açısından büyük önem taşır. Öğrenciler, ara sınav sonuçlarını inceleyerek hangi konulara ağırlık vermeleri gerektiğini belirleyebilir. Bu nedenle sonuçların açıklanması, öğrenim sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından kritik bir adımdır.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, resmi ve güvenilir kaynaklardan sorgulama yapmalıdır. Anadolu Üniversitesi, sınav sonuçlarını iki ana platformda paylaşmaktadır:

Anadolu Mobil Uygulaması: Hem iOS hem Android cihazlarda kullanılabilen bu uygulama, öğrencilerin sınav sonuçlarına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlar.

aosogrenci.anadolu.edu.tr : Anadolu Üniversitesi'nin resmi öğrenci portalı üzerinden de sınav sonuçları görüntülenebilir. Öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını kolayca sorgulayabilir.

Resmi kaynakların dışında herhangi bir üçüncü taraf platformdan sonuç sorgulamak, yanlış bilgi alınmasına veya güvenlik sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle her zaman Anadolu Üniversitesi'nin resmi kanalları kullanılmalıdır.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav sonuçları, hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden kolayca sorgulanabilir. İşte adım adım sorgulama yöntemi:

aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yapın: Kullanıcı adı ve şifrenizle portalda oturum açın.

"Sınav Sonuçları" sekmesini bulun: Portalda ana sayfa veya öğrenci menüsü üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sınav türünü ve tarihini seçin: Güz dönemi ara sınavı sonuçlarını görmek için ilgili sınavı işaretleyin.

Sonuçları görüntüleyin: Sınav notlarınız ve başarı durumunuz detaylı olarak gösterilecektir.

Mobil uygulama üzerinden sorgulama: Anadolu Mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra, "Sınavlar" veya "Notlar" sekmesinden aynı adımları takip ederek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Bu adımlar, hem güvenli hem de hızlı bir şekilde sonuçları öğrenmenizi sağlar. Ayrıca sınav sonuçlarınızı kaydederek ilerleyen dönemlerde kendi akademik performansınızı değerlendirebilirsiniz.

2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF öğrencilerinin sınav planlaması yapabilmesi için 2025-2026 yılı sınav takvimi şu şekildedir:

Güz Dönemi Ara Sınavı: 06-07 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

Bu takvim, öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecini planlamasına yardımcı olur ve akademik takvime uygun şekilde ilerlemelerini sağlar.