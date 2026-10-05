AÖF KAYIT YENİLEME 2026-2027: AÖF kayıt yenileme işlemi nereden nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar?

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2026-2027 eğitim öğretim yılında Açıköğretim Fakültesinde eğitimine devam eden öğrenciler için güz dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimde kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinin yapılacağı tarih aralığı duyuruldu. Peki, 2026-2027 AÖF kayıt yenileme işlemi nereden nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde.

AÖF KAYIT YENİLEME 2026-2027

Anadolu Üniversitesi'nin 2026-2027 öğretim yılı akademik takvimine göre AÖF güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilmeleri için belirlenen süre içerisinde ders seçimlerini yapması ve oluşan kayıt yenileme ücretini ödemesi gerekiyor.

AÖF kayıt yenileme sürecinde son tarih ise 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 17.00 olarak belirlendi. Anadolu Üniversitesi akademik takviminde kayıt yenileme güz dönemi işlemlerinin 5-19 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor. Belirlenen tarih aralığının dışında kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilemeyecek.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027

Başlangıç: 5 Ekim 2026 Pazartesi, saat 10.00

Son tarih: 19 Ekim 2026 Pazartesi, saat 17.00

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvimde çevrim içi başvuru ve kayıt işlemlerinin ilk gün saat 10.00'da başlayacağı, son gün ise saat 17.00'de sona ereceği belirtiliyor.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle giriş yapması gerekiyor.

Sisteme giriş yapan öğrenciler, Ders Ekle/Sil bölümünden ders seçimlerini gerçekleştirecek. Ders seçiminin ardından kayıt yenileme kapsamında oluşan ücret ödenecek.

Kayıt yenileme işleminin tamamlanmasının ardından öğrencilerin kayıt durumlarını sistem üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. Böylece ders seçimi ve ödeme işlemlerinin ardından kayıt durumunun kontrolü sağlanabilecek.

Kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinin 5 Ekim 2026 saat 10.00 ile 19 Ekim 2026 saat 17.00 arasında tamamlanması gerekiyor.

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme ücreti, öğrencinin kayıtlı olduğu programa ve seçtiği derslere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle bütün öğrenciler için geçerli tek bir sabit kayıt yenileme ücreti bulunmuyor.

Öğrenciler, ders seçimi işlemlerini gerçekleştirdikten sonra kendileri için hesaplanan ödeme tutarını sistem üzerinden öğrenebilecek.

Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için belirlenen ücretin ilan edilen kayıt yenileme süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi ve ödeme işlemlerinin ardından öğrencilerin kayıt durumlarını sistem üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

AÖF kayıt yenileme kapsamında oluşan ödeme farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler kendileri için hesaplanan kayıt yenileme ücretini;

Kredi kartı veya banka kartıyla,

Ziraat Bankası ATM'lerinden kartlı veya kartsız,

Mobil bankacılık,

İnternet bankacılığı

üzerinden ödeyebilecek.

Ödeme işleminin belirlenen kayıt yenileme tarihleri içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kayıt yenileme sürecinde ders seçimi ve ücret ödeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kayıt durumunun sistem üzerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.

AÖF AKADAMİK TAKVİMİ 2026-2027

Anadolu Üniversitesi'nin 2026-2027 öğretim yılı akademik takvimine göre Açıköğretim Fakültesinde güz dönemi 5 Ekim 2026 ile 17 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Güz dönemi 15 hafta sürecek.

Bahar dönemi 8 Şubat 2027'de başlayacak ve 30 Mayıs 2027'de sona erecek. Bahar dönemi toplam 16 hafta olarak uygulanacak.

Yaz okulu ise 5 Temmuz 2027 ile 21 Ağustos 2027 tarihleri arasında yapılacak ve 7 hafta sürecek.

2026-2027 AÖF akademik takvimindeki dönem tarihleri şöyle:

Güz Dönemi: 5 Ekim 2026 - 17 Ocak 2027

Bahar Dönemi: 8 Şubat 2027 - 30 Mayıs 2027

Yaz Okulu: 5 Temmuz 2027 - 21 Ağustos 2027