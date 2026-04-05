Antalyaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, Antalyaspor Eyüpspor nereden CANLI izlenir?

Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Antalyaspor - Eyüpspor mücadelesi için geri sayım başladı. Her iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı bu dev maç öncesinde izleyiciler, "Antalyaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda?" ve "Antalyaspor Eyüpspor canlı izle" seçeneklerini araştırmaya başladı.

ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE NEREDEN İZLENİR?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Antalyaspor ile Eyüpspor arasındaki bu heyecan dolu Süper Lig mücadelesi, yayıncı kuruluş olan beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyenlerin yanı sıra dijital platformlar üzerinden internet aracılığıyla da canlı maç izleme seçeneği sunulacak.

BEIN SPORTS 2 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Antalyaspor - Eyüpspor maçını naklen yayınlayacak olan beIN Sports 2 kanalına erişim sağlamak için şu platform bilgilerini kullanabilirsiniz:

• Digiturk: 78. kanal

• Kablo TV: 233. kanal

• Türksat Uydusu: Uygun frekans ayarlarıyla şifreli olarak izlenebilir.

• beIN CONNECT / TOD: İnternet üzerinden mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar aracılığıyla erişim sağlanabilir.

DEV RANDEVU NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de dengeleri değiştirebilecek bu kritik karşılaşma, 05 Nisan Pazar günü (bugün) oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte heyecan saat 17:00 itibarıyla başlayacak. Futbolseverler pazar akşamüstünü bu keyifli mücadele ile değerlendirecek.

MAÇIN ADRESİ: ANTALYA STADYUMU’NDA EV SAHİBİ AVANTAJI

Antalyaspor ve Eyüpspor’u karşı karşıya getirecek olan bu Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'nın simge yapılarından biri olan Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek. Ev sahibi ekibin taraftar desteğini arkasına alacağı bu zorlu deplasmanda, Eyüpspor'un nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.