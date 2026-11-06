Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, Antalyaspor Bursaspor nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalyaspor Bursaspor maçı, bugün saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor yayını uydu üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. İşte Antalyaspor Bursaspor maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

ANTALYASPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Bursaspor maçı, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor, karşılaşmayı Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak ekrana getirecek.

ANTALYASPOR BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Bursaspor maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ile Bursaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, Antalya'daki Corendon Airlines Park'ta oynanacak. Maçta Antalyaspor ev sahibi olacak.

ANTALYASPOR BURSASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Antalyaspor Bursaspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. TRT Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz yayın yapıyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS 2'den de canlı olarak yayınlanacak.

TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor'u dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler, kanalı şu numaralardan takip edebilir:

D Smart: 86. kanal

Digiturk: 56. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

TRT Spor, ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii ve resmi internet sitesi üzerinden de internetten ücretsiz olarak izlenebiliyor.

BEIN SPORTS 2 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 2, Digiturk platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor.

ANTALYASPOR BURSASPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

Antalyaspor Bursaspor maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı şu seçeneklerle takip edebilir:

TRT Spor: Uydudan şifresiz, dijital platformlarda ve tabii üzerinden ücretsiz

beIN SPORTS 2: Digiturk 78. kanal

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

TRT SPOR DONMADAN NASIL İZLENİR?

Maçı internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi ve maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması yayın kalitesini artırıyor.