Antalya okullar tatil mi, 5 Mayıs Salı Antalya'da okul yok mu, Antalya hava yağmurlu mu? (ANTALYA VALİLİĞİ)?

Antalya'da okul yok mu, 5 Mayıs Salı dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Antalya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 5 Mayıs Salı Antalya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya’da 5 Mayıs Salı günü bahar etkisi belirgin şekilde hissediliyor. Kent genelinde gün boyunca güneşli ve parçalı bulutlu bir hava yapısı öne çıkarken, Akdeniz’e özgü ılıman iklim koşulları devam ediyor.

SICAKLIK DEĞERLERİ

Gün içinde sıcaklıkların en yüksek 22°C, gece saatlerinde ise 14°C civarına kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranının etkisiyle hissedilen sıcaklık zaman zaman daha yüksek olabilir.

YAĞIŞ DURUMU

Antalya’da Salı günü için belirgin bir yağış beklentisi bulunmuyor. Bölgesel olarak kısa süreli bulutlanmalar görülse de genel tablo yağışsız ve sakin hava yönünde şekilleniyor.

RÜZGÂR VE DENİZ KOŞULLARI

Rüzgârın genellikle hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sahil kesimlerinde deniz şartlarının büyük ölçüde elverişli olacağı tahmin ediliyor, bu da deniz aktiviteleri için uygun bir gün anlamına geliyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

5 Mayıs Salı günü Antalya’da yazı andıran bir bahar havası etkili oluyor. Güneşli ve ılıman hava koşulları, açık hava planları ve turistik aktiviteler için oldukça elverişli bir gün sunuyor.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.