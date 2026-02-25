Antalya okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ – SAĞANAK YAĞIŞ)?

Antalya'da okul yok mu, 26 Şubat Perşembe dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Antalya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 26 Şubat Perşembe Antalya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya'da Güneşli Gökyüzü ve Tatlı Sert Rüzgarlar

Antalya genelinde hafta sonuna yaklaşırken yağış beklenmiyor. Gökyüzünün açık olmasıyla birlikte güneş içleri ısıtsa da, kuzeyden esecek rüzgarlar kış serinliğini hissettirmeye devam edecek.

26 Şubat Perşembe: Pırıl Pırıl Bir Gün

Perşembe günü Antalya'da tam bir güneş hakimiyeti olacak. Nem oranının düşük olması, görüş mesafesini artırırken açık hava planları için ideal bir ortam sunacak.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 14°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: 6°C

• Detay: Yağış ihtimali %10'un altında. Kuzeyden saatte yaklaşık 26 km hızla esecek rüzgar, özellikle gölge alanlarda üşütebilir. Nem oranı ise %36 seviyelerinde seyrederek kuru bir havaya neden olacak.

27 Şubat Cuma: Az Bulutlu ve Serin

Cuma günü güneşli hava etkisini korurken, gökyüzünde zaman zaman hafif bulutlanmalar görülebilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinde kalmaya devam ediyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 13°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: 7°C

• Detay: Yağış beklenmiyor. Rüzgarın hızını bir miktar azaltmasıyla birlikte deniz kıyısında daha yumuşak bir hava hissedilebilir. Nem oranı hafif bir artışla %42 seviyelerine çıkacak.

Vatandaşlara Uyarı: Gündüz güneşin sıcaklığına aldanarak ince giyinilmemesi, özellikle akşam saatlerinde hızla düşen sıcaklıklar ve kuzey rüzgarına karşı tedbirli olunması önerilir. Denizcilerimiz için kuzey yönlü rüzgarların açıklarda yer yer sertleşebileceği hatırlatılmaktadır.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.