Anneler günü ne zaman, Anneler günü hangi gün kutlanacak?

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte hediye arayışına giren ve program yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "2026 Anneler günü ne zaman, bu yıl hangi tarihte kutlanıyor?" başlıklarını sorguluyor. Sadece bir gün değil, her an hatırlanması gereken annelerimiz için ayrılan bu özel pazar günü, 2026 yılında da ailelerin bir araya geldiği en güzel anlara ev sahipliği yapacak. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanacak olan Anneler Günü'nün tam tarihini ve bu özel günün tarihçesine dair bilgileri rehber niteliğindeki içeriğimizde bulabilirsiniz.

2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Dünya genelinde ve ülkemizde geleneksel olarak her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2026 yılında 10 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Annelerini mutlu etmek isteyenler, 10 Mayıs sabahı itibarıyla bu özel günü kutlamaya başlayacaklar.