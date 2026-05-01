Anneler günü ne zaman, Anneler günü hangi gün kutlanacak?
Dünya genelinde sevgi ve minnet duygularıyla kutlanan en özel günlerden biri olan "Anneler günü ne zaman, 2026 Anneler günü hangi gün kutlanacak?" sorusu, şimdiden milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan bu anlamlı gün, bu sene de annelerine sürpriz yapmak ve onlara unutulmaz bir gün yaşatmak isteyenler için heyecanla bekleniyor. 2026 takviminde Anneler Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini ve bu özel güne dair merak edilen tüm detayları.
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte hediye arayışına giren ve program yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "2026 Anneler günü ne zaman, bu yıl hangi tarihte kutlanıyor?" başlıklarını sorguluyor. Sadece bir gün değil, her an hatırlanması gereken annelerimiz için ayrılan bu özel pazar günü, 2026 yılında da ailelerin bir araya geldiği en güzel anlara ev sahipliği yapacak. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanacak olan Anneler Günü'nün tam tarihini ve bu özel günün tarihçesine dair bilgileri rehber niteliğindeki içeriğimizde bulabilirsiniz.
2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Dünya genelinde ve ülkemizde geleneksel olarak her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2026 yılında 10 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Annelerini mutlu etmek isteyenler, 10 Mayıs sabahı itibarıyla bu özel günü kutlamaya başlayacaklar.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler Günü'nün modern kutlama geleneği, ABD'li Anna Jarvis'in 1908 yılında kendi vefat eden annesini anmak için başlattığı bir anma gününe dayanmaktadır. 1914 yılında resmiyet kazanan bu özel gün, zamanla tüm dünyaya yayılmış ve evrensel bir kutlama halini almıştır. Antik Yunan ve Roma kültürlerinde de anne figürüne atfedilen "ilkbahar festivalleri" bulunsa da, bugünkü kutlama formatı 20. yüzyılın başlarında şekillenmiştir.
MAYIS AYININ İKİNCİ PAZAR GÜNÜNÜN ÖNEMİ
Neden her yıl farklı bir tarihte kutlandığı merak edilen Anneler Günü, belirli bir güne (örneğin 10 Mayıs) değil, doğrudan haftanın günü olan "Mayıs ayının ikinci pazarı" kuralına endekslidir. Bu durum, her yıl takvimdeki günün değişmesine neden olurken, kutlamanın her zaman bir tatil gününe (Pazar) denk gelmesini sağlayarak ailelerin bir arada olmasına imkan tanır.
ANNELER GÜNÜ İÇİN HAZIRLIK ÖNERİLERİ
10 Mayıs 2026 Pazar günü kutlanacak olan bu özel günde annenizi mutlu etmek için pahalı hediyelerden ziyade manevi değeri yüksek sürprizler planlayabilirsiniz:
• Birlikte Vakit Geçirin: Güzel bir pazar kahvaltısı veya doğa yürüyüşü organize edin.
• El Yapımı Hediyeler: Kendi ellerinizle hazırladığınız bir kart veya albüm, en değerli hatıralar arasında yer alacaktır.
• Uzaktaysanız İhmal Etmeyin: Eğer yan yana değilseniz, görüntülü arama yaparak veya sürpriz bir çiçek göndererek varlığınızı hissettirin.
GELECEK YILLARDA ANNELER GÜNÜ TAKVİMİ
Anneler Günü'nün önümüzdeki yıllardaki tarihleri ise şu şekildedir:
• 2026: 10 Mayıs Pazar
• 2027: 9 Mayıs Pazar
• 2028: 14 Mayıs Pazar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.