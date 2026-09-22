Anne Yarısı Ege kimdir, Anne Yarısı Melisa Duru Ünal kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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NOW TV'nin yeni dizisi Anne Yarısı'nda olayların şekillenmesinde önemli bir yere sahip olan Ege karakteri merak konusu oldu. Zeynep'in hayatında özel bir yere sahip olan Ege, geçmişte yaşanan olayların ardından hikâyenin merkezine yerleşiyor. Peki, Anne Yarısı Ege kimdir, Ege'yi kim canlandırıyor? İşte dizinin küçük karakteri Ege hakkında merak edilen detaylar...

ANNE YARISI EGE KİM, GERÇEK ADI NE?

Anne Yarısı dizisinde Ege Altay karakterine çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal hayat veriyor. Ege, dizinin merkezindeki Ali'nin kızı olarak hikâyede yer alıyor.

Yıllar boyunca teyzesi Zeynep tarafından büyütülen Ege'nin hayatı, babası Ali'nin yeniden ortaya çıkmasıyla değişiyor. Ali'nin kızıyla yeniden bir araya gelmesi ve Ege'yi Altay ailesinin yaşadığı Kapadokya'daki konağa götürmesi, dizideki önemli gelişmelerin başlangıcını oluşturuyor.

Zeynep'in Ege'den ayrılmak istememesiyle birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınıyor. Ali ve ailesinin karşısına çıkan Zeynep, Ege'nin yanında kalabilmesi için mücadele ederken hikâyede velayet konusu da önemli bir yer tutuyor.

MELİSA DURU ÜNAL KİMDİR?

Anne Yarısı'nda Ege Altay karakterini canlandıran Melisa Duru Ünal, çocuk oyuncu olarak televizyon, sinema ve dijital projelerde rol aldı.

Kariyerine genç yaşta başlayan Ünal, farklı yapımlarda çocuk karakterlere hayat vererek ekranlarda yer aldı. Anne Yarısı dizisinde ise Ege karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

MELİSA DURU ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Melisa Duru Ünal'ın doğum tarihi ve yaşına ilişkin kamuya açık kaynaklarda farklı bilgiler bulunabildiğinden, kesin olmayan bir yaş bilgisini aktarmamak gerekiyor. Genç oyuncu, Anne Yarısı'nda Ege Altay karakterini canlandırıyor.

MELİSA DURU ÜNAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Melisa Duru Ünal, bugüne kadar birçok televizyon ve sinema projesinde rol aldı. Genç oyuncunun kariyerinde farklı karakterlerle yer aldığı yapımlar arasında Baba, Ben Bu Cihana Sığmazam, Ne Gemiler Yaktım, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve Doktor: Başka Hayatta bulunuyor.

Ünal ayrıca Tur Rehberi adlı 2025 yapımı filmde de rol aldı. Anne Yarısı ise oyuncunun 2026 yılında yer aldığı projeler arasında bulunuyor.

MELİSA DURU ÜNAL OYNADIĞI DİZİLER VE YAPIMLAR

Melisa Duru Ünal'ın rol aldığı yapımlar kronolojik olarak şöyle sıralanıyor:

• Baba – 2022

• Ben Bu Cihana Sığmazam – 2022-2023

• Ne Gemiler Yaktım – 2023-2024

• Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... – 2024-2025

• Tur Rehberi – 2025

• Doktor: Başka Hayatta – 2026

• Anne Yarısı – 2026